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17 сентября 2017, 18:28

Норильская сборная – самая малочисленная на летней спартакиаде красноярске края, которая проходит в Ачинске.


Сегодня назовут имя победителя летней спартакиады красноярского края, которая проходит в Ачинске. Норильская сборная – самая малочисленная.
Мини-футбол, баскетбол, волейбол - всего 10 видов спорта. Это почти что Олимпиада в масштабах Красноярского края. Летние спортивные игры среди городов региона проходят один раз в два года. В соревнованиях участвует свыше 1000 человек. В играх задействованы спортивные объекты города, школы и даже спортзал кадетского корпуса. На Спартакиаде в течение трех дней определятся самые сильные и выносливые. Каждый муниципалитет представил лучшие спортсменов своих городов. Александр Залевский, главный судья соревнований отмечает, что соревнования для каждого муниципалитета - это ответственный момент. Нужно показать, как у них работает физическая культура и спорт в городе. Поэтому подход должен быть серьезным. Самая малочисленная сборная из Норильска – всего 4 человека. Самые крупные команды из Красноярска, Зеленогорска, Железногорска и принимающего города — Ачинска. В каждой из них по 75 спортсменов в возрасте от 16 до 40 лет. Победитель станет известен в воскресенье вечером. Ачинск на правах хозяина надеется на победу. Но позволят ли ему получить "золото" другие муниципалитеты - узнаем уже скоро.

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    Список новостей

 18 сентября 2017 
10:50   Жители Большого Норильска определили название нового сквера в Талнахе. 10:07   Ремонт второй части взлетно-посадочной полосы аэропорта Норильск выполнен качественно и в срок, подчеркнул руководитель проекта Сергей Старостин.
08:23   Сработали слаженно, недовольных нет. Некоторые пассажиры прилетели в Норильск с задержкой в два дня. 08:22   Рады открытию всей полосы норильского аэропорта и пассажиры, и встречающие.
07:51   Все службы аэропорта «Норильск» к увеличению потока пассажиров готовы. 07:36   Сегодня после трехмесячного перерыва аэропорт Норильска вновь начал принимать "Боинги".

 17 сентября 2017 
19:16   Норильск - в списке самых проблемных городов с точки зрения мусора. 18:35   Камень с мемориала «Норильская Голгофа» станет частью мемориала "Стена скорби" в Москве.
18:28   Норильская сборная – самая малочисленная на летней спартакиаде красноярске края, которая проходит в Ачинске. 18:12   Росавиация сняла ограничения на полеты в Норильск. Завтра утром Норильск примет первые большие самолеты.

 15 сентября 2017 
19:05   Сегодня в 17 часов завершился прием документов для участия в конкурсе на замещение должности Главы Норильска 16:51   За незаконный провоз осетрины жительнице края грозит штраф 1 млн рублей
16:33   В рамках 80-летия Таймырского краеведческого музея и 350-летия Дудинки состоялось открытие проекта «И свет звезды далекой им освещает путь…» 16:20   В честь юбилея Дудинского морского порта отметили лучших его работников
15:48   Cегодня в норильском театре – прогон новой постановки Анны Бабановой "Норильские анекдоты" 14:56   Камень с «Норильской Голгофы» станет частью «Стены скорби».
13:17   70 тонн продтоваров было реализовано за три дня на ярмарке в Дудинке. 10:44   Норильск и Красноярск вошли в число самых грязных городов России.
10:13   Сегодня в Дудинке откроют площадь Портовиков. 10:10   Юбилею — чистый город! В преддверии 350-летнего юбилея в Дудинке состоялась общегородская санитарная очистка города.

 14 сентября 2017 
18:30   В Норильске во всех школах появится родительский патруль. 18:03   «Русская платина» ускоряет запуск месторождений и планирует договориться с "Норникелем".
17:56   Норильская благотворительная программа «Сундук» отмечает свое двухлетие. 17:52   Управляющая компания удовлетворила требования жительницы Норильска, квартиру которой затопило из-за засора внутридомового стояка.
17:49   Кайерканский Молодежный центр приглашает мастеров прикладного творчества провести мастер-классы. 17:22   Норильск присоединяется к движению #БудьПолезен. А благотворительный фонд «Территория добра» начинает сотрудничество с социальной палатой.
15:20   Норильчане могут посетить этнический праздник в Дудинке. 15:10   Социальные объекты в поселках Таймыра возводятся с опережением сроков.
13:14   В Норильске раскрыто разбойное нападение на торговый павильон на проезде Котульского, 13а, совершенное в ночь с 1 на 2 сентября. 13:06   За последние несколько дней в Норильске было совершено сразу несколько мошенничеств и кража.
13:04   Норильская транспортная прокуратура задержала сухогруз на Игарской протоке за нарушение правил эксплуатации. 12:13   В Норильске полицейские задержали подростков, подозреваемых в совершении грабежа.
12:00   В Норильске следователи устанавливают обстоятельства смерти 59-летней женщины.

 13 сентября 2017 
19:22   Сегодня в Москве на 93-м году жизни не стало Льва Александровича НЕТТО, участника ВОВ, заключенного Норильлага П-867. 18:48   В августе предприниматели возместили норильчанам около 800 тысяч рублей за некачественные товары и услуги.
18:37   «Российское застолье» на таймырской земле. В Дудинке открылась фотовыставка мастеров трех столетий. 18:15   Это были не учения. За ложные минирования грозит реальная уголовная ответственность.
17:56   Авиакомпания «Трансаэро» признана банкротом. 17:51   Норильские благотворительные фонды включились в общероссийское движение против мошенников.
17:27   В Норильске инспекторы ПДН провели лекцию по безопасности для учеников первых классов. 16:49   Дом физкультуры в столице Таймыра начнет работать с 1 октября.
16:45   Завтра дудинские депутаты открывают парламентский сезон. 15:19   В PolArt-резиденции музея состоится лекция «Современное искусство как инструмент в руках музея».
13:37   В этом году в Красноярском крае будут трудоустроены 4,5 тысячи человек с ограниченными возможностями здоровья. 13:10   Сегодня городской избирком предоставил список избранных депутатов Норильского городского Совета депутатов.
12:29   Подразделения "Норильскгазпрома", "Таймыргаза" и "Норильсктрансгаза" заканчивают подготовку своих объектов к осенне-зимнему сезону. 12:10   Накануне Норильск в числе других российских городов подвергся атаке звонков о ложных минированиях. Свои комментарии дали представители МВД и ФСБ Красноярского края.
11:54   Крупнейшим потребителем услуг Енисейского речного пароходства остается «Норникель». На его долю приходится около 40% всего перевезенного груза. 11:23   «Норникель» выступил партнером Восточного экономического форума, состоявшегося 6-7 сентября во Владивостоке.

 12 сентября 2017 
17:24   В Норильске проверяют сразу несколько зданий на наличие взрывных устройств.




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