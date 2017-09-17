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17 сентября 2017, 18:28



Норильская сборная – самая малочисленная на летней спартакиаде красноярске края, которая проходит в Ачинске.

Мини-футбол, баскетбол, волейбол - всего 10 видов спорта. Это почти что Олимпиада в масштабах Красноярского края. Летние спортивные игры среди городов региона проходят один раз в два года. В соревнованиях участвует свыше 1000 человек. В играх задействованы спортивные объекты города, школы и даже спортзал кадетского корпуса. На Спартакиаде в течение трех дней определятся самые сильные и выносливые. Каждый муниципалитет представил лучшие спортсменов своих городов. Александр Залевский, главный судья соревнований отмечает, что соревнования для каждого муниципалитета - это ответственный момент. Нужно показать, как у них работает физическая культура и спорт в городе. Поэтому подход должен быть серьезным. Самая малочисленная сборная из Норильска – всего 4 человека. Самые крупные команды из Красноярска, Зеленогорска, Железногорска и принимающего города — Ачинска. В каждой из них по 75 спортсменов в возрасте от 16 до 40 лет. Победитель станет известен в воскресенье вечером. Ачинск на правах хозяина надеется на победу. Но позволят ли ему получить "золото" другие муниципалитеты - узнаем уже скоро.

Просмотров:180 Сегодня назовут имя победителя летней спартакиады красноярского края, которая проходит в Ачинске. Норильская сборная – самая малочисленная.Мини-футбол, баскетбол, волейбол - всего 10 видов спорта. Это почти что Олимпиада в масштабах Красноярского края. Летние спортивные игры среди городов региона проходят один раз в два года. В соревнованиях участвует свыше 1000 человек. В играх задействованы спортивные объекты города, школы и даже спортзал кадетского корпуса. На Спартакиаде в течение трех дней определятся самые сильные и выносливые. Каждый муниципалитет представил лучшие спортсменов своих городов. Александр Залевский, главный судья соревнований отмечает, что соревнования для каждого муниципалитета - это ответственный момент. Нужно показать, как у них работает физическая культура и спорт в городе. Поэтому подход должен быть серьезным. Самая малочисленная сборная из Норильска – всего 4 человека. Самые крупные команды из Красноярска, Зеленогорска, Железногорска и принимающего города — Ачинска. В каждой из них по 75 спортсменов в возрасте от 16 до 40 лет. Победитель станет известен в воскресенье вечером. Ачинск на правах хозяина надеется на победу. Но позволят ли ему получить "золото" другие муниципалитеты - узнаем уже скоро.