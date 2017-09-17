Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

17 сентября 2017, 19:16



Норильск - в списке самых проблемных городов с точки зрения мусора.

В интервью «Российской газете» Сергей Донской заявил, что за выброшенный на улице мусор граждан ждут внушительные штрафы. И не только на улице. - Мы внесли в правительство проект поправок в КоАП, теперь мусорящие в лесу и у водоемов будут оштрафованы на сумму от одной до двух тысяч рублей. Сама норма гораздо шире, она предусматривает ответственность граждан за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, транспортированию, утилизации, размещению отходов, - приводит издание слова Сергея Донского. Авторы проекта надеются, что у людей появится стимул не мусорить в публичных и непубличных местах. Также будет рассмотрена возможность увеличения штрафов до десяти тысяч рублей. Кроме того, в осеннюю сессию в Госдуму должны внести законопроект, предусматривающий возможность раздельного сбора отходов управляющей компанией и товариществом собственников жилья. Законопроект содержит нормы, уточняющие процедуру раздельного сбора мусора. В него предлагается включить механизм, который позволил бы устанавливать льготы для граждан, если они сортируют мусор. Делая это, люди будут помогать компаниям, собирающим отходы, что позволит поднять эффективность сбора и утилизации ТКО. Возможно, это повлечет за собой снижение квартплаты для таких сознательных граждан. В рейтинге по несанкционированным свалкам лидирует Северо-Западный и Центральный федеральные округа. Здесь их около пяти тысяч. На третьем месте Дальний Восток - почти 1,5 тысячи свалок.

Просмотров:288 Глава минприроды России Сергей Донской назвал самые проблемные города России с точки зрения экологии. В них находится много производств, а значит и экологических рисков, говорит глава минприроды. Это Норильск, Липецк, Череповец, Новокузнецк, Нижний Тагил, Магнитогорск, Красноярск, Омск, Челябинск, Братск, Новочеркасск, Чита, Дзержинск, Медногорск и Асбест.В интервью «Российской газете» Сергей Донской заявил, что за выброшенный на улице мусор граждан ждут внушительные штрафы. И не только на улице.- Мы внесли в правительство проект поправок в КоАП, теперь мусорящие в лесу и у водоемов будут оштрафованы на сумму от одной до двух тысяч рублей. Сама норма гораздо шире, она предусматривает ответственность граждан за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, транспортированию, утилизации, размещению отходов, - приводит издание слова Сергея Донского.Авторы проекта надеются, что у людей появится стимул не мусорить в публичных и непубличных местах. Также будет рассмотрена возможность увеличения штрафов до десяти тысяч рублей.Кроме того, в осеннюю сессию в Госдуму должны внести законопроект, предусматривающий возможность раздельного сбора отходов управляющей компанией и товариществом собственников жилья. Законопроект содержит нормы, уточняющие процедуру раздельного сбора мусора. В него предлагается включить механизм, который позволил бы устанавливать льготы для граждан, если они сортируют мусор.Делая это, люди будут помогать компаниям, собирающим отходы, что позволит поднять эффективность сбора и утилизации ТКО. Возможно, это повлечет за собой снижение квартплаты для таких сознательных граждан.В рейтинге по несанкционированным свалкам лидирует Северо-Западный и Центральный федеральные округа. Здесь их около пяти тысяч. На третьем месте Дальний Восток - почти 1,5 тысячи свалок.