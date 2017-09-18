Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

18 сентября 2017, 07:36



Сегодня после трехмесячного перерыва аэропорт Норильска вновь начал принимать "Боинги".

Общая протяженность взлетно-посадочной полосы составляет 3400 метров. Ремонтные работы проводятся в летний период второй год подряд. Уже отремонтировано 1800 метров. С сегодняшнего дня в работе задействована вся полоса, но во время приземления самолета касание произошло уже на новом участке полосы. Пилот воздушного судна Вадим Гущин отметил, что посадка была мягкой, некоторые пассажиры даже не проснулись. Командир корабля уверен, что если бы самолет приземлился на старую полосу, то стык с новой тоже был бы мало заметен - переход сделан плавный. А вот новое светосигнальное оборудование пилотам оценить пока не удалось, так как светло. Разница между старыми и новыми огнями будет особенно заметна в темноте и в непогоду, уверен Вадим Гущин. В авиакомпании "Нордстар" он работает три года. Отметим, один "Боинг" вмещает столько же пассажиров, сколько три АТР. Загрузка первого рейса была полная.

Просмотров:123 Рейс 105 из Москвы приземлился в аэропорту в 06.05. Его встречали норильские и дудинские журналисты.Общая протяженность взлетно-посадочной полосы составляет 3400 метров. Ремонтные работы проводятся в летний период второй год подряд. Уже отремонтировано 1800 метров.С сегодняшнего дня в работе задействована вся полоса, но во время приземления самолета касание произошло уже на новом участке полосы. Пилот воздушного судна Вадим Гущин отметил, что посадка была мягкой, некоторые пассажиры даже не проснулись. Командир корабля уверен, что если бы самолет приземлился на старую полосу, то стык с новой тоже был бы мало заметен - переход сделан плавный. А вот новое светосигнальное оборудование пилотам оценить пока не удалось, так как светло. Разница между старыми и новыми огнями будет особенно заметна в темноте и в непогоду, уверен Вадим Гущин. В авиакомпании "Нордстар" он работает три года.Отметим, один "Боинг" вмещает столько же пассажиров, сколько три АТР. Загрузка первого рейса была полная.