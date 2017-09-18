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18 сентября 2017, 07:51



Все службы аэропорта «Норильск» к увеличению потока пассажиров готовы.

Диспетчер Светлана Грубляускас сказала, что контролировать подготовку АТР к вылету, в частности регистрацию пассажиров, проще, потому что людей меньше. Но это не значит, что летом было работы меньше, так как самих рейсов было больше. Сегодня все идет по плану и расписанию. Погода благоприятствует, и самолеты садятся и вылетают вовремя. Все службы к увеличившемуся пассажиропотоку готовы.

Просмотров:108 Сегодня после трехмесячного перерыва аэропорт Норильска вновь начал принимать "Боинги". Первым на отремонтированную полосу приземлился самолет авиакомпании "Нордстар", следом на посадку зашел авиалайнер S7.Диспетчер Светлана Грубляускас сказала, что контролировать подготовку АТР к вылету, в частности регистрацию пассажиров, проще, потому что людей меньше. Но это не значит, что летом было работы меньше, так как самих рейсов было больше.Сегодня все идет по плану и расписанию. Погода благоприятствует, и самолеты садятся и вылетают вовремя. Все службы к увеличившемуся пассажиропотоку готовы.