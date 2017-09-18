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ДУДИНКА - ВЫСТАВКА РУССКОЕ ЗАСТОЛЬЕ

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
18 сентября 2017, 07:51

Все службы аэропорта «Норильск» к увеличению потока пассажиров готовы.


Сегодня после трехмесячного перерыва аэропорт Норильска вновь начал принимать "Боинги". Первым на отремонтированную полосу приземлился самолет авиакомпании "Нордстар", следом на посадку зашел авиалайнер S7.
Диспетчер Светлана Грубляускас сказала, что контролировать подготовку АТР к вылету, в частности регистрацию пассажиров, проще, потому что людей меньше. Но это не значит, что летом было работы меньше, так как самих рейсов было больше.
Сегодня все идет по плану и расписанию. Погода благоприятствует, и самолеты садятся и вылетают вовремя. Все службы к увеличившемуся пассажиропотоку готовы.

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    Список новостей

 18 сентября 2017 
10:50   Жители Большого Норильска определили название нового сквера в Талнахе. 10:07   Ремонт второй части взлетно-посадочной полосы аэропорта Норильск выполнен качественно и в срок, подчеркнул руководитель проекта Сергей Старостин.
08:23   Сработали слаженно, недовольных нет. Некоторые пассажиры прилетели в Норильск с задержкой в два дня. 08:22   Рады открытию всей полосы норильского аэропорта и пассажиры, и встречающие.
07:51   Все службы аэропорта «Норильск» к увеличению потока пассажиров готовы. 07:36   Сегодня после трехмесячного перерыва аэропорт Норильска вновь начал принимать "Боинги".

 17 сентября 2017 
19:16   Норильск - в списке самых проблемных городов с точки зрения мусора. 18:35   Камень с мемориала «Норильская Голгофа» станет частью мемориала "Стена скорби" в Москве.
18:28   Норильская сборная – самая малочисленная на летней спартакиаде красноярске края, которая проходит в Ачинске. 18:12   Росавиация сняла ограничения на полеты в Норильск. Завтра утром Норильск примет первые большие самолеты.

 15 сентября 2017 
19:05   Сегодня в 17 часов завершился прием документов для участия в конкурсе на замещение должности Главы Норильска 16:51   За незаконный провоз осетрины жительнице края грозит штраф 1 млн рублей
16:33   В рамках 80-летия Таймырского краеведческого музея и 350-летия Дудинки состоялось открытие проекта «И свет звезды далекой им освещает путь…» 16:20   В честь юбилея Дудинского морского порта отметили лучших его работников
15:48   Cегодня в норильском театре – прогон новой постановки Анны Бабановой "Норильские анекдоты" 14:56   Камень с «Норильской Голгофы» станет частью «Стены скорби».
13:17   70 тонн продтоваров было реализовано за три дня на ярмарке в Дудинке. 10:44   Норильск и Красноярск вошли в число самых грязных городов России.
10:13   Сегодня в Дудинке откроют площадь Портовиков. 10:10   Юбилею — чистый город! В преддверии 350-летнего юбилея в Дудинке состоялась общегородская санитарная очистка города.

 14 сентября 2017 
18:30   В Норильске во всех школах появится родительский патруль. 18:03   «Русская платина» ускоряет запуск месторождений и планирует договориться с "Норникелем".
17:56   Норильская благотворительная программа «Сундук» отмечает свое двухлетие. 17:52   Управляющая компания удовлетворила требования жительницы Норильска, квартиру которой затопило из-за засора внутридомового стояка.
17:49   Кайерканский Молодежный центр приглашает мастеров прикладного творчества провести мастер-классы. 17:22   Норильск присоединяется к движению #БудьПолезен. А благотворительный фонд «Территория добра» начинает сотрудничество с социальной палатой.
15:20   Норильчане могут посетить этнический праздник в Дудинке. 15:10   Социальные объекты в поселках Таймыра возводятся с опережением сроков.
13:14   В Норильске раскрыто разбойное нападение на торговый павильон на проезде Котульского, 13а, совершенное в ночь с 1 на 2 сентября. 13:06   За последние несколько дней в Норильске было совершено сразу несколько мошенничеств и кража.
13:04   Норильская транспортная прокуратура задержала сухогруз на Игарской протоке за нарушение правил эксплуатации. 12:13   В Норильске полицейские задержали подростков, подозреваемых в совершении грабежа.
12:00   В Норильске следователи устанавливают обстоятельства смерти 59-летней женщины.

 13 сентября 2017 
19:22   Сегодня в Москве на 93-м году жизни не стало Льва Александровича НЕТТО, участника ВОВ, заключенного Норильлага П-867. 18:48   В августе предприниматели возместили норильчанам около 800 тысяч рублей за некачественные товары и услуги.
18:37   «Российское застолье» на таймырской земле. В Дудинке открылась фотовыставка мастеров трех столетий. 18:15   Это были не учения. За ложные минирования грозит реальная уголовная ответственность.
17:56   Авиакомпания «Трансаэро» признана банкротом. 17:51   Норильские благотворительные фонды включились в общероссийское движение против мошенников.
17:27   В Норильске инспекторы ПДН провели лекцию по безопасности для учеников первых классов. 16:49   Дом физкультуры в столице Таймыра начнет работать с 1 октября.
16:45   Завтра дудинские депутаты открывают парламентский сезон. 15:19   В PolArt-резиденции музея состоится лекция «Современное искусство как инструмент в руках музея».
13:37   В этом году в Красноярском крае будут трудоустроены 4,5 тысячи человек с ограниченными возможностями здоровья. 13:10   Сегодня городской избирком предоставил список избранных депутатов Норильского городского Совета депутатов.
12:29   Подразделения "Норильскгазпрома", "Таймыргаза" и "Норильсктрансгаза" заканчивают подготовку своих объектов к осенне-зимнему сезону. 12:10   Накануне Норильск в числе других российских городов подвергся атаке звонков о ложных минированиях. Свои комментарии дали представители МВД и ФСБ Красноярского края.
11:54   Крупнейшим потребителем услуг Енисейского речного пароходства остается «Норникель». На его долю приходится около 40% всего перевезенного груза. 11:23   «Норникель» выступил партнером Восточного экономического форума, состоявшегося 6-7 сентября во Владивостоке.

 12 сентября 2017 
17:24   В Норильске проверяют сразу несколько зданий на наличие взрывных устройств.




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