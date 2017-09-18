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18 сентября 2017, 08:22



Рады открытию всей полосы норильского аэропорта и пассажиры, и встречающие.



Просмотров:113 Больше всего работе аэропорта в штатном режиме обрадовались местные таксисты. Говорят, что летом работы в этом направлении почти не было. Сейчас же пассажиропоток увеличился, и таксисты надеются заработать, хотя отмечают, что и теперь пассажиры услугами частников пользуются менее активно, предпочитают маршрутные такси. Одно место из Алыкеля в Норильск на маршрутке сейчас стоит 300 рублей, в Талнах – 400, а такси – 1500 рублей до Норильска и 2000 – в Талнах.