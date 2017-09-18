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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
10:50 Жители Большого Норильска определили название нового сквера в Талнахе.
10:07 Ремонт второй части взлетно-посадочной полосы аэропорта Норильск выполнен качественно и в срок, подчеркнул руководитель проекта Сергей Старостин.
08:23 Сработали слаженно, недовольных нет. Некоторые пассажиры прилетели в Норильск с задержкой в два дня.
08:22 Рады открытию всей полосы норильского аэропорта и пассажиры, и встречающие.
07:51 Все службы аэропорта «Норильск» к увеличению потока пассажиров готовы.
07:36 Сегодня после трехмесячного перерыва аэропорт Норильска вновь начал принимать "Боинги".
19:16 Норильск - в списке самых проблемных городов с точки зрения мусора.
18:35 Камень с мемориала «Норильская Голгофа» станет частью мемориала "Стена скорби" в Москве.
18:28 Норильская сборная – самая малочисленная на летней спартакиаде красноярске края, которая проходит в Ачинске.
18:12 Росавиация сняла ограничения на полеты в Норильск. Завтра утром Норильск примет первые большие самолеты.
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