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18 сентября 2017, 08:23



Сработали слаженно, недовольных нет. Некоторые пассажиры прилетели в Норильск с задержкой в два дня.



Просмотров:124 Как ранее планировалось, полосу после ремонта должны были открыть 16 сентября, и некоторые пассажиры рейса 2251 успели купить билеты на 15-е число, с тем чтобы 16-го прибыть в город. Однако потом дату открытия полосы перенесли на 18 сентября. Авиакомпания сработала оперативно и разослала всем пассажирам, которые должны были вылететь в минувшую пятницу, СМС о переносе даты за две недели до вылета. В итоге недовольных пассажиров не было, поскольку оповестили всех своевременно.