Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

18 сентября 2017, 10:07



Ремонт второй части взлетно-посадочной полосы аэропорта Норильск выполнен качественно и в срок, подчеркнул руководитель проекта Сергей Старостин.

Работы по реконструкции проводились по графику и завершились даже на три дня раньше, чем планировалось, отметил Сергей Старостин. Он объяснил, что первый рейс прилетел тогда, когда и должен был прилететь, – 18 сентября. То, что некоторые билеты на рейс 2251 были проданы на 15 сентября, – недочет авиакомпании. Состав полосы – высококачественный бетон, который для прочности заливался на арматуру. По госконтракту гарантия на полосу пять лет. Однако, как подчеркнул Старостин, по опыту, ремонт не потребуется лет десять. По уточненным данным длина отремонтированной полосы составляет 1740 метров, осталось отремонтировать 1080. Этим займутся подрядчики уже на следующий год. Между тем, сдача отремонтированной полосы в эксплуатацию не означает, что подрядчик остался без работы – в ремонте также нуждается патрульная дорога, объекты радионавигации – там нужно делать фундаменты, отсыпки, ограждение.

Просмотров:91 Руководитель проекта реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Норильск Сергей Старостин рассказал «Норильским новостям», что в конце августа специалисты Ростехнадзора проверили качество выполненных работ, и по их заключению был выдан ЗОС – заключение о соответствии. Кроме того, от Росавиации аэропорт получил сертификат соответствия, разрешающий эксплуатацию полосы.Работы по реконструкции проводились по графику и завершились даже на три дня раньше, чем планировалось, отметил Сергей Старостин. Он объяснил, что первый рейс прилетел тогда, когда и должен был прилететь, – 18 сентября. То, что некоторые билеты на рейс 2251 были проданы на 15 сентября, – недочет авиакомпании.Состав полосы – высококачественный бетон, который для прочности заливался на арматуру. По госконтракту гарантия на полосу пять лет. Однако, как подчеркнул Старостин, по опыту, ремонт не потребуется лет десять.По уточненным данным длина отремонтированной полосы составляет 1740 метров, осталось отремонтировать 1080.Этим займутся подрядчики уже на следующий год.Между тем, сдача отремонтированной полосы в эксплуатацию не означает, что подрядчик остался без работы – в ремонте также нуждается патрульная дорога, объекты радионавигации – там нужно делать фундаменты, отсыпки, ограждение.