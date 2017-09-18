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18 сентября 2017, 10:50



Жители Большого Норильска определили название нового сквера в Талнахе.

Большинство голосов отдано варианту «Рудный». За него проголосовал 591 человек. Далее идут: «Шахтёров», «Горняцкий» и «Горняков». Также жители предложили свои названия, среди которых «Первопроходцев», «Сердце Талнаха», «Рудакуб».

Просмотров:48 В интернет-голосовании и уличном опросе по определению названия сквера, недавно открывшегося в Талнахе, в районе остановки «Гараж», приняли участие более полутора тысяч норильчан.Большинство голосов отдано варианту «Рудный». За него проголосовал 591 человек. Далее идут: «Шахтёров», «Горняцкий» и «Горняков». Также жители предложили свои названия, среди которых «Первопроходцев», «Сердце Талнаха», «Рудакуб».