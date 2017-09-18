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18 сентября 2017, 11:37



Норильчане стали победителями в деловой игре. Лариса и Станислав Стрючковы, руководители Клуба исследователей Таймыра, сегодня вернулись из Пензы.

Идеи, предложенные норильчанами в ходе деловой игры, будут, возможно, реализованы в Пензе. В частности, пензенцев заинтересовала идея создания скульптур из отходов производства и бытового мусора. Стрючковы признались, что и они, обдумав и доработав идеи, которыми с ними поделились на форуме представители других городов, разработают новый проект и подадут его на грант.

Просмотров:197 Лариса и Станислав Стрючковы были в Пензе в рабочей командировке на форуме городских сообществ. Тема: "Социальные инициативы, связанные с формированием городской среды". По сути, обсуждалось «что такое хорошо и что такое плохо для города». Клуб исследователей Таймыра как получатель гранта в рамках программы «Норникеля» «Мир новых возможностей» поделился с собравшимися своим опытом.Идеи, предложенные норильчанами в ходе деловой игры, будут, возможно, реализованы в Пензе. В частности, пензенцев заинтересовала идея создания скульптур из отходов производства и бытового мусора. Стрючковы признались, что и они, обдумав и доработав идеи, которыми с ними поделились на форуме представители других городов, разработают новый проект и подадут его на грант.