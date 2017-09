Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

18 сентября 2017, 11:52



Есть рекорд! Жители столицы Таймыра исполнили гимн Дудинки на юбилее города.

Для того чтобы рекорд состоялся, приложили усилия многие горожане, представители муниципальной власти, учреждений культуры и спорта, а также частные предприниматели Дудинки. Они внесли более восьмидесяти тысяч рублей в проект, размещённый на краудфандинговой платформе Boomstarter. Основную часть средств для подарка Дудинке внесли участники онлайн-игры World of Warships компании Wargaming.net. К игровому сообществу и «боевым» товарищам обратился житель Дудинки Антон Лигостов. В своём видеоролике он рассказал о предстоящем юбилее, описал задумку жителей и попросил помощи у неравнодушных онлайн-моряков. Видео быстро разлетелось по социальным сетям, и с первого сентября разработчики игры World of Warships ввели специальные игровые наборы, которые можно было приобрести любому геймеру. Все вырученные средства представители компании перевели в счёт дудинского проекта, и искомая сумма в размере 253 тысяч рублей была собрана. После коллективного исполнения песни на Набережной площади организаторы акции подсчитали число её участников. Вышедший на праздничную сцену эксперт Книги рекордов России Станислав Коненко сообщил дудинцам, что рекорд состоялся, и он официально зафиксирован!

