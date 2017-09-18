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18 сентября 2017, 12:42



В Дудинке к празднованию юбилея города открыли площадь Портовиков.

В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя правительства Красноярского края Юрий Захаринский, глава Таймыра Сергей Ткаченко, глава города Дудинки Юрий Гурин, директор ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский никель» Алексей Новаков. Каждый из них отметил важность совместной работы всех уровней власти, градообразующего предприятия и горожан. Глава города Дудинки Юрий Гурин поздравил жителей города и работников порта с юбилеями и закрепил свои праздничные пожелания, завязав, как и все выступавшие, символический узел на корабельном тросе. Со словами пастырского напутствия к дудинцам и гостям заполярной столицы обратился настоятель Свято-Введенской православной церкви отец Георгий. Перед собравшимися на площади горожанами, среди которых были депутаты городского и районного советов, работники порта, школьники, выступили артисты городского Дома культуры и участники народного ансамбля песни и танца народов Севера «Хэйро», добавив праздничному мероприятию красок и эмоций.

Просмотров:176 В преддверии двух юбилейных дат — 350-летия Дудинки и 80-летия Заполярного транспортного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» — 15 сентября в заполярной столице прошла церемония торжественного открытия нового элемента улично-дорожной сети — площади Портовиков, сообщается на официальном сайте Дудинки.В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя правительства Красноярского края Юрий Захаринский, глава Таймыра Сергей Ткаченко, глава города Дудинки Юрий Гурин, директор ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский никель» Алексей Новаков. Каждый из них отметил важность совместной работы всех уровней власти, градообразующего предприятия и горожан. Глава города Дудинки Юрий Гурин поздравил жителей города и работников порта с юбилеями и закрепил свои праздничные пожелания, завязав, как и все выступавшие, символический узел на корабельном тросе.Со словами пастырского напутствия к дудинцам и гостям заполярной столицы обратился настоятель Свято-Введенской православной церкви отец Георгий. Перед собравшимися на площади горожанами, среди которых были депутаты городского и районного советов, работники порта, школьники, выступили артисты городского Дома культуры и участники народного ансамбля песни и танца народов Севера «Хэйро», добавив праздничному мероприятию красок и эмоций.