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18 сентября 2017, 12:49



На Таймыре завершаются мероприятия по отлову безнадзорных животных.

Напомним, во избежание несчастных случаев нападения бродячих собак, а также в соответствии со статьей 15 Правил благоустройства на территории муниципального образования город Дудинка, утвержденных Решением городского Собрания г. Дудинки от 14.02.2008 № 07-0373, запрещается передвижение животных по территории города без сопровождающих лиц. Отлову подлежат собаки независимо от породы и назначения (в том числе и имеющие ошейник с номерным знаком), находящиеся на улице без сопровождающего лица и без намордника. В рамках работы по отлову безнадзорных животных в текущем году из заполярной столицы было вывезено 191 животное, из сельского поселения Караул – 24, из сельского поселения Хатанга – 61, планируется к отлову еще 38. Занимается отловом и содержанием безнадзорных животных ООО «Бытовик» (Талнах). В МО сельское поселение Хатанга указанные мероприятия в соответствии с действующим законодательством осуществляет ООО «УК «Энергобытсервис». Для Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на исполнение вышеуказанных полномочий в 2017 году из краевого бюджета было выделено порядка 1 млн 400 тысяч рублей. По результатам проведенных мероприятий средства субвенции из краевого бюджета до 20 сентября 2017 года будут освоены в полном объеме.

Просмотров:185 На территории Таймыра в текущем году отловлено и вывезено более 300 безнадзорных животных, сообщили в управлении развития инфраструктуры муниципального района.Напомним, во избежание несчастных случаев нападения бродячих собак, а также в соответствии со статьей 15 Правил благоустройства на территории муниципального образования город Дудинка, утвержденных Решением городского Собрания г. Дудинки от 14.02.2008 № 07-0373, запрещается передвижение животных по территории города без сопровождающих лиц. Отлову подлежат собаки независимо от породы и назначения (в том числе и имеющие ошейник с номерным знаком), находящиеся на улице без сопровождающего лица и без намордника.В рамках работы по отлову безнадзорных животных в текущем году из заполярной столицы было вывезено 191 животное, из сельского поселения Караул – 24, из сельского поселения Хатанга – 61, планируется к отлову еще 38.Занимается отловом и содержанием безнадзорных животных ООО «Бытовик» (Талнах). В МО сельское поселение Хатанга указанные мероприятия в соответствии с действующим законодательством осуществляет ООО «УК «Энергобытсервис».Для Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на исполнение вышеуказанных полномочий в 2017 году из краевого бюджета было выделено порядка 1 млн 400 тысяч рублей. По результатам проведенных мероприятий средства субвенции из краевого бюджета до 20 сентября 2017 года будут освоены в полном объеме.