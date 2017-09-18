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18 сентября 2017, 13:56



МФК «Норильский никель» одержал важную выездную победу над командой «Ухта».

Первая двадцатипятиминутка ознаменовалась ожесточенной борьбой и большим количеством единоборств. Долгое время хозяева навязывали серьёзное сопротивление атакующим действиям «Никеля», однако на 16-й минуте встречи после блестяще разыгранного стандартного положения Сергей Сытин расстрелял ворота соперника и вывел норильчан вперёд – 1:0. Несмотря на множество опасных моментов у ворот обеих команд, до свистка на перерыв мячей больше забито не было. В дебюте второй половины встречи гостям удалось удвоить своё преимущество: в быстрой контратаке Сергей Сергеев после передачи Павла Сучилина отправил мяч в сетку ворот «Ухты» – 2:0. Ухтинцы предпринимали попытки переломить ход встречи и активно атаковали, не раз заставляя подопечных Александра Соколова прижиматься к своим воротам. Однако забить и сократить разницу в счёте так и не удалось: все атаки разбивались об оборонительные редуты игроков из Норильска. В концовке встречи на площадке у хозяев появился пятый полевой игрок, но и это не повлияло на исход поединка. Таким образом, «Норильский никель», отправив по одному безответному мячу в ворота соперника в каждом из таймов, одерживает важную выездную победу, а «Ухта» терпит пятое поражение кряду на старте сезона.

Просмотров:165 Мини-футбольный клуб «Норильский никель» в рамках 3-го тура чемпионата России по мини-футболу среди клубов Суперлиги выиграл в гостях МФК "Ухта" со счетом 2:0. Голами отличились Сергей Сытин (16') и Сергей Сергеев (32'), сообщил пресс-атташе клуба Андрей Деганов.Первая двадцатипятиминутка ознаменовалась ожесточенной борьбой и большим количеством единоборств. Долгое время хозяева навязывали серьёзное сопротивление атакующим действиям «Никеля», однако на 16-й минуте встречи после блестяще разыгранного стандартного положения Сергей Сытин расстрелял ворота соперника и вывел норильчан вперёд – 1:0. Несмотря на множество опасных моментов у ворот обеих команд, до свистка на перерыв мячей больше забито не было.В дебюте второй половины встречи гостям удалось удвоить своё преимущество: в быстрой контратаке Сергей Сергеев после передачи Павла Сучилина отправил мяч в сетку ворот «Ухты» – 2:0. Ухтинцы предпринимали попытки переломить ход встречи и активно атаковали, не раз заставляя подопечных Александра Соколова прижиматься к своим воротам. Однако забить и сократить разницу в счёте так и не удалось: все атаки разбивались об оборонительные редуты игроков из Норильска. В концовке встречи на площадке у хозяев появился пятый полевой игрок, но и это не повлияло на исход поединка.Таким образом, «Норильский никель», отправив по одному безответному мячу в ворота соперника в каждом из таймов, одерживает важную выездную победу, а «Ухта» терпит пятое поражение кряду на старте сезона.