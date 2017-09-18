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18 сентября 2017, 14:12



В Норильске идет прием заявок на участие в конкурсе на лучшее название карнавала к празднованию 65-летия города.

По условиям конкурса название должно быть оригинальным, интересным и дающим возможность участникам создавать карнавальный образ. К участию в конкурсе приглашаются все желающие без возрастных ограничений. Прием заявок продлится до 1 ноября 2017 года в электронном виде на адрес orou-cultura@mail.ru с пометкой «Конкурс на лучшее название карнавала - 2018» либо в печатном виде по адресу управления по делам культуры и искусства администрации города Норильска: г. Норильск, ул. Пушкина, 12, каб. 4. Победителей конкурса отметят дипломами и памятными подарками на карнавале 1 июня 2018 года на площади Комсомольской. С Положением о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте города Норильска norilsk-city.ru в разделе «Юбилей города», а также в разделе «Культура», подразделе «Конкурсы».

Просмотров:196 Учредителем конкурса выступает управление по делам культуры и искусства администрации города Норильска, организатором - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Центр культуры».По условиям конкурса название должно быть оригинальным, интересным и дающим возможность участникам создавать карнавальный образ.К участию в конкурсе приглашаются все желающие без возрастных ограничений.Прием заявок продлится до 1 ноября 2017 года в электронном виде на адрес orou-cultura@mail.ru с пометкой «Конкурс на лучшее название карнавала - 2018» либо в печатном виде по адресу управления по делам культуры и искусства администрации города Норильска: г. Норильск, ул. Пушкина, 12, каб. 4.Победителей конкурса отметят дипломами и памятными подарками на карнавале 1 июня 2018 года на площади Комсомольской.С Положением о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте города Норильска norilsk-city.ru в разделе «Юбилей города», а также в разделе «Культура», подразделе «Конкурсы».