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18 сентября 2017, 14:23



Централизованная библиотечная система Норильска стала призером федерального конкурса «Бюджет для граждан».

Авторы представили зарисовку о бюджете в форме видеопрезентации с использованием скрайбинга (рисование в процессе объяснения) – метода, который позволяет использовать визуальные метафоры и оживляет кадр простой анимацией. В результате в простых картинках раскрывается тема формирования и исполнения бюджета учреждения. Проект «Рисуй бюджет» стал лауреатом регионального конкурса «Бюджет для граждан», который ежегодно проводит министерство финансов Красноярского края, и в числе победителей был направлен для участия на федеральном уровне. Все представленные работы оценивала конкурсная комиссия, которую возглавляет министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов. На основании оценок были определены лучшие проекты конкурса в целом и победители по отдельным номинациям. В результате необычный проект из Норильска стал призером в своей номинации и получил диплом I степени. «Думаю, что этот проект пополнит список лучших разработок по представлению бюджета для граждан и станет одним из образцовых примеров открытости учреждений», – отметил заместитель председателя правительства края – министр финансов края Владимир Бахарь.

Просмотров:177 В Министерстве финансов России состоялась церемония награждения победителей федерального конкурса по представлению бюджета для граждан. Первое место в номинации «Гражданам о финансах государственного (муниципального) учреждения» занял проект «Рисуй бюджет», разработанный сотрудниками муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» города Норильска, сообщается на сайте минфина Красноярского края.Авторы представили зарисовку о бюджете в форме видеопрезентации с использованием скрайбинга (рисование в процессе объяснения) – метода, который позволяет использовать визуальные метафоры и оживляет кадр простой анимацией. В результате в простых картинках раскрывается тема формирования и исполнения бюджета учреждения. Проект «Рисуй бюджет» стал лауреатом регионального конкурса «Бюджет для граждан», который ежегодно проводит министерство финансов Красноярского края, и в числе победителей был направлен для участия на федеральном уровне.Все представленные работы оценивала конкурсная комиссия, которую возглавляет министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов. На основании оценок были определены лучшие проекты конкурса в целом и победители по отдельным номинациям. В результате необычный проект из Норильска стал призером в своей номинации и получил диплом I степени.«Думаю, что этот проект пополнит список лучших разработок по представлению бюджета для граждан и станет одним из образцовых примеров открытости учреждений», – отметил заместитель председателя правительства края – министр финансов края Владимир Бахарь.