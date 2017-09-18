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ДУДИНКА - ВЫСТАВКА РУССКОЕ ЗАСТОЛЬЕ

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
18 сентября 2017, 14:42

Мурманский транспортный филиал «Норникеля» получил уникальное оборудование, которое еще никогда не использовалось ни в одном заполярном городе.


Новой грузоподъемной техникой компании Liebherr Мурманский транспортный филиал «Норникеля» пополнился в рамках программы увеличения перегрузочных мощностей МТФ. В распоряжение филиала поступили два козловых крана на пневматическом ходу, предназначенных для перегрузки контейнеров весом до 40 тонн. Использование новейшей грузоподъемной техники позволит нарастить складскую емкость перегрузочного терминала МТФ почти на 40 процентов, сообщает пресс-служба «Норникеля».
Новые краны оснащены автоматическими спредерами, системой контроля за положением груза, интеллектуальной системой автоматического рулевого управления, а также электрогидравлической противораскачивающей системой. Это позволяет кранам производить штабелирование контейнеров с высокой степенью производительности и надежности.
Доставка крупногабаратиных перегрузочных машин в Мурманск осуществлялась по морю. При этом впервые в своей практике компания Liebherr транспортировала подобное оборудование высотой 26 метров в собранном виде.
«Норникель» – единственный производитель цветных металлов, обладающий собственным флотом и транспортно-логистическим узлом, – отметил директор Мурманского транспортного филиала «Норникеля» Александр Кондаков. – В нынешнем году компания ввела в эксплуатацию второй причал перегрузочного терминала, что позволило существенно нарастить грузопоток по маршруту Дудинка - Мурманск. Теперь же, с приходом новой перегрузочной техники, мы сможем максимально рационально использовать открытые складские площади».
Использование новейшей грузоподъемной техники позволит нарастить складскую емкость перегрузочного терминала МТФ почти на 40 процентов. Таких показателей планируется достигнуть за счет увеличения высоты складирования контейнеров при формировании штабелей. Подобные машины в условиях Крайнего Севера раньше не эксплуатировались. Инвестиции «Норникеля» в приобретение новой техники для Мурманского транспортного филиала составили более 200 млн руб.
Сейчас в распоряжении МТФ находятся пять современных судов-контейнеровозов арктического ледового класса, танкер и портовый ледокол. Наличие собственного флота позволяет «Норникелю» быть полностью транспортно не зависимым на арктическом плече морских перевозок. Обработка судов производится на собственном перегрузочном терминале, что повышает надежность доставки грузов дудинского направления.

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