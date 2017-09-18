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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
18:32 Конкурсная комиссия определила двоих кандидатов на должность главы города Норильска
17:44 Детей с ограниченными возможностями здоровья научат рисовать.
16:53 Юбилейный V городской фестиваль экстремальных видов спорта NORD EXTREME FEST прошел в Норильске в минувшее воскресенье.
16:03 Только одна из 17 кровель будет отремонтирована в Норильске в 2017 году – не нашлось подрядчиков на цену, предложенную по контракту.
14:59 Церемония специального гашения почтовых конвертов, выпущенных к юбилею города-порта, прошла в Таймырском музее в рамках праздничных событий в честь 350-летия Дудинки.
14:50 Почти на 650 тысяч рублей норильчанку обманули риелторы. Полицейские выявили факт присвоения крупной суммы денег.
14:44 В Норильске возбуждено уголовное дело в отношении пьяного водителя.
14:42 Мурманский транспортный филиал «Норникеля» получил уникальное оборудование, которое еще никогда не использовалось ни в одном заполярном городе.
14:23 Централизованная библиотечная система Норильска стала призером федерального конкурса «Бюджет для граждан».
14:12 В Норильске идет прием заявок на участие в конкурсе на лучшее название карнавала к празднованию 65-летия города.
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