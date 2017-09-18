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18 сентября 2017, 14:44



В Норильске возбуждено уголовное дело в отношении пьяного водителя.

В этот раз в отношении молодого человека возбуждено уже уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:194 В вечернее время в Центральном районе Норильска сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «ВАЗ-21099» под управлением нетрезвого 26-летнего норильчанина. Как установили инспекторы ДПС, в июле прошлого года правонарушитель уже привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и был лишен права на управление транспортным средством на 18 месяцев.В этот раз в отношении молодого человека возбуждено уже уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.