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18 сентября 2017, 14:50



Почти на 650 тысяч рублей норильчанку обманули риелторы. Полицейские выявили факт присвоения крупной суммы денег.

В настоящее время следователи отдела МВД в отношении 26-летней злоумышленницы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:242 В дежурную часть полиции обратилась 37-летняя женщина и сообщила о том, что у нее была похищена крупная сумма денег. Сотрудники службы экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что несколько месяцев назад потерпевшая доверила продажу своей квартиры одной из риелтерских фирм Норильска. Вырученные за продажу жилплощади деньги сотрудница компании обязалась перечислить на сберегательную книжку, однако не сделала этого, предоставив клиентке подложные документы. Сумма ущерба составила 640 тысяч рублей.В настоящее время следователи отдела МВД в отношении 26-летней злоумышленницы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.