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ДУДИНКА - ВЫСТАВКА РУССКОЕ ЗАСТОЛЬЕ

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
18 сентября 2017, 14:59

Церемония специального гашения почтовых конвертов, выпущенных к юбилею города-порта, прошла в Таймырском музее в рамках праздничных событий в честь 350-летия Дудинки.


Известно, что юбилейный выпуск почтовой продукции был инициирован Красноярским филиалом «Почты России». Для этого «Почта России» изготовила уникальный штемпель с гербом города и с надписью «Дудинка – 350».
На маркированных конвертах изображены символы заполярного города - солнце, чайка, чумы, волны и даже бубен, а также виды достопримечательностей Дудинки.
Оттиски спецгашения попросили поставить гостей праздничной встречи: депутата Заксобрания Красноярского края Николая Фокина, председателя Таймырского районного Совета депутатов Владимира Шишова, заместителя председателя правительства Красноярского края Юрия Захаринского, председателя Дудинского горсовета Сергея Бородина, а также начальника Норильского почтамта Севилу Нариманян.
«Известно, что выпуск филателистической продукции (почтовых карточек, марок и штемпелей спецгашения) всегда сопровождает наиболее значимые события в масштабах страны. Так что изготовленные к 350-летию Дудинки почтовые конверты, безусловно, станут памятным знаком нынешнего праздника», - прокомментировала событие ведущая церемонии, заместитель директора по досуговой деятельности КДЦ «Арктика» Ольга Сундукова.

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