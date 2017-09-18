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18 сентября 2017, 16:03



Только одна из 17 кровель будет отремонтирована в Норильске в 2017 году – не нашлось подрядчиков на цену, предложенную по контракту.

По словам Евгения Войника, начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, с 2017 года функция технического заказчика была передана управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города Норильска. В соответствии с возложенными полномочиями управление должно проводить конкурсный отбор подрядчиков, контролировать ход работ и принимать готовый результат. На этот год был запланирован ремонт 17 крыш. Но возникли трудности. «Дважды были предприняты попытки найти подрядчика на выполнение работ на 17 крышах, - говорит Евгений Войник. - Был подписан только один договор по ремонту крыши на Федоровского, 15, и сейчас здесь уже ведутся работы. По 16 объектам аукционы не состоялись, и опрос, проведенный среди потенциальных подрядчиков, показал, что данные виды работ для них нерентабельны. Понимая, что выполнение работ по ремонту крыш под угрозой, УЖКХ и администрацией города было инициировано обращение в региональный фонд капитального ремонта, а также в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края с просьбой рассмотреть возможность увеличения проектной стоимости работ по ремонту крыш. Из министерства в настоящее время получен ответ, что данные сметы и проекты будут пересмотрены, и только после этого нами будут предприняты повторные попытки заключить контракт с потенциальными подрядчиками». Евгений Войник говорит, что анализ сложившейся ситуации показал, что в смету не заложена доставка материалов на территорию, в частности, утеплителя. Как только будет пересмотрена проектно-сметная документация, будет вновь предпринята попытка заключить контракты и провести капитальный ремонт кровель.

Просмотров:186 Постановлением правительства Красноярского края от 27 декабря 2013 года утверждена программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края. В рамках этой программы за счет взносов собственников, выплачиваемых региональному оператору, выполняются работы по ремонту крыш, фасадов, инженерного оборудования и замене лифтов. Краткосрочным планом региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2017 год предусмотрено выполнение работ в 87 многоквартирных домах, среди них: замена лифтов, замена системы тепловодоснабжения, ремонт фасадов и крыш.По словам Евгения Войника, начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, с 2017 года функция технического заказчика была передана управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города Норильска. В соответствии с возложенными полномочиями управление должно проводить конкурсный отбор подрядчиков, контролировать ход работ и принимать готовый результат. На этот год был запланирован ремонт 17 крыш. Но возникли трудности.«Дважды были предприняты попытки найти подрядчика на выполнение работ на 17 крышах, - говорит Евгений Войник. - Был подписан только один договор по ремонту крыши на Федоровского, 15, и сейчас здесь уже ведутся работы. По 16 объектам аукционы не состоялись, и опрос, проведенный среди потенциальных подрядчиков, показал, что данные виды работ для них нерентабельны. Понимая, что выполнение работ по ремонту крыш под угрозой, УЖКХ и администрацией города было инициировано обращение в региональный фонд капитального ремонта, а также в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края с просьбой рассмотреть возможность увеличения проектной стоимости работ по ремонту крыш. Из министерства в настоящее время получен ответ, что данные сметы и проекты будут пересмотрены, и только после этого нами будут предприняты повторные попытки заключить контракт с потенциальными подрядчиками».Евгений Войник говорит, что анализ сложившейся ситуации показал, что в смету не заложена доставка материалов на территорию, в частности, утеплителя. Как только будет пересмотрена проектно-сметная документация, будет вновь предпринята попытка заключить контракты и провести капитальный ремонт кровель.