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18 сентября 2017, 16:53



Юбилейный V городской фестиваль экстремальных видов спорта NORD EXTREME FEST прошел в Норильске в минувшее воскресенье.

NORD EXTREME FEST длился более 4 часов, его участниками стали молодые спортсмены из Норильска и Дудинки. Открылся фестиваль баттлом по брейкдансу. Выступления участников этого направления неизменно вызывают у зрителей бурю оваций - настолько впечатляющими и эмоциональными получаются состязания между ними. Однако битва шла за победные места, и лучшим среди танцоров жюри признало Романа Бойцова. Второе место занял Илья Осиян, а третье - Андрей Титов. После турнира по брейкдансу начались показательные выступления норильских граффити-райтеров: на протяжении фестиваля художники творили яркое полотно, украсившее спортивную площадку в этот пасмурный день. Зрелищные показательные выступления в исполнении трейсеров (паркур) открыли экстремальную программу фестиваля NORD EXTREME FEST. Спортсмены разных возрастов удивили публику своим умением хладнокровно преодолевать различные уличные препятствия. Последовавшие за этим состязания трейсеров завершились следующими результатами. В возрастной категории 11-15 лет победителем и исполнителем самого сложного трюка стал Кирилл Гилизинтинов, 2-е место поделили Владислав Иванов, Владимир Евченко и Вадим Патраков, а 3-е место - Даниил Дудин и Игорь Колесинский. В возрастной категории 16-19 лет лучшим трейсером и исполнителем самого креативного трюка судьи признали Даниила Филиппова, 2-е место разделили Алексей Кузнецов и Назар Вольсков, а 3-е место - Михаил Белозеров и Денис Анкудинов. Самый сложный трюк в этот день исполнил Ренат Кудрин. В турнире между скейтерами (скейтбординг) победителем стал Алексей Дозморов, серебряным призером стал Валерий Окружков, а бронзовым - Ян Дранкович. Исполнителем лучшего скейт-трюка судьи назвали Яна Дранковича. Среди роллеров, состязавшихся в номинации "Агрессивные ролики", места распределились следующим образом: победителем и исполнителем лучшего трюка стал Александр Гончаров, 2-е место у Никиты Смирнова, а 3-е - у Афлатуна Мехралиева. Последней номинацией фестиваля NORD EXTREME FEST стал BMX (веломотокросс). Богдан Кустов завоевал золото и выполнил лучший трюк, Александру Назарову досталось заслуженное серебро, а Николаю Тихонову - бронза. Все без исключения победители и призеры NORD EXTREME FEST получили медали, кубки, дипломы и сувениры, а также призы от спонсоров фестиваля: сертификаты на дизайн-услуги рекламного агентства, абонементы в фитнес-клуб, экстрим-парк и спортивно-развлекательный комплекс.

Просмотров:176 Мероприятие состоялось на спортивной площадке на ул. Советской, 9, традиционно организатором выступил Молодежный центр при поддержке муниципального штаба краевой флагманской программы «Экстремальный спорт».NORD EXTREME FEST длился более 4 часов, его участниками стали молодые спортсмены из Норильска и Дудинки.Открылся фестиваль баттлом по брейкдансу. Выступления участников этого направления неизменно вызывают у зрителей бурю оваций - настолько впечатляющими и эмоциональными получаются состязания между ними. Однако битва шла за победные места, и лучшим среди танцоров жюри признало Романа Бойцова. Второе место занял Илья Осиян, а третье - Андрей Титов.После турнира по брейкдансу начались показательные выступления норильских граффити-райтеров: на протяжении фестиваля художники творили яркое полотно, украсившее спортивную площадку в этот пасмурный день.Зрелищные показательные выступления в исполнении трейсеров (паркур) открыли экстремальную программу фестиваля NORD EXTREME FEST. Спортсмены разных возрастов удивили публику своим умением хладнокровно преодолевать различные уличные препятствия. Последовавшие за этим состязания трейсеров завершились следующими результатами. В возрастной категории 11-15 лет победителем и исполнителем самого сложного трюка стал Кирилл Гилизинтинов, 2-е место поделили Владислав Иванов, Владимир Евченко и Вадим Патраков, а 3-е место - Даниил Дудин и Игорь Колесинский. В возрастной категории 16-19 лет лучшим трейсером и исполнителем самого креативного трюка судьи признали Даниила Филиппова, 2-е место разделили Алексей Кузнецов и Назар Вольсков, а 3-е место - Михаил Белозеров и Денис Анкудинов. Самый сложный трюк в этот день исполнил Ренат Кудрин.В турнире между скейтерами (скейтбординг) победителем стал Алексей Дозморов, серебряным призером стал Валерий Окружков, а бронзовым - Ян Дранкович. Исполнителем лучшего скейт-трюка судьи назвали Яна Дранковича.Среди роллеров, состязавшихся в номинации "Агрессивные ролики", места распределились следующим образом: победителем и исполнителем лучшего трюка стал Александр Гончаров, 2-е место у Никиты Смирнова, а 3-е - у Афлатуна Мехралиева.Последней номинацией фестиваля NORD EXTREME FEST стал BMX (веломотокросс). Богдан Кустов завоевал золото и выполнил лучший трюк, Александру Назарову досталось заслуженное серебро, а Николаю Тихонову - бронза.Все без исключения победители и призеры NORD EXTREME FEST получили медали, кубки, дипломы и сувениры, а также призы от спонсоров фестиваля: сертификаты на дизайн-услуги рекламного агентства, абонементы в фитнес-клуб, экстрим-парк и спортивно-развлекательный комплекс.