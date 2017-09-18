Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

18 сентября 2017, 17:44



Детей с ограниченными возможностями здоровья научат рисовать.

На протяжении 2 месяцев взрослые будут безвозмездно заниматься рисованием с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Пробное занятие уже прошло в эти выходные. На протяжении часа детки с их наставниками в лице Марии Колбяковой, Полины Мунт, Анны Тумановой, Елены Шалуновой и руководителем проекта Марии Саулиной рисовали осень. Осень получилась у каждого своя: у кого-то в виде корзины для игрушек, у кого-то - с персонажем из звёздных воинов. Поддержать ребят пришли друзья, участники проектов «Давай дружить!», «Красные носы» и «Ручная работа». Пока с особыми детьми занимались изобразительным творчеством, талантливые рукодельницы Наталья Аллагулова и Наталья Нарольская увлекли их мам вязанием шкатулок из ленточной пряжи. В завершении акции всех ждало чаепитие. Активисты акции выражают благодарность организации «Чудо-дети» - за возможность провести мероприятие в уютной и по-настоящему дружеской обстановке, Молодёжному центру Норильска - за реальную доступную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья, Норильской детской художественной школе - за сотрудничество и возможность использовать при работе мольберты, AudiClub Норильска - за транспортировку детей, комбинату добра «Норникеля» - за реализацию, поддержку и добрые советы.

Просмотров:161 Благодаря корпоративным волонтерам «Норникеля», активистам «Норильскпроекта» и Заполярной строительной компании дан старт новому социальному проекту «Свет через цвет».На протяжении 2 месяцев взрослые будут безвозмездно заниматься рисованием с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Пробное занятие уже прошло в эти выходные. На протяжении часа детки с их наставниками в лице Марии Колбяковой, Полины Мунт, Анны Тумановой, Елены Шалуновой и руководителем проекта Марии Саулиной рисовали осень. Осень получилась у каждого своя: у кого-то в виде корзины для игрушек, у кого-то - с персонажем из звёздных воинов.Поддержать ребят пришли друзья, участники проектов «Давай дружить!», «Красные носы» и «Ручная работа». Пока с особыми детьми занимались изобразительным творчеством, талантливые рукодельницы Наталья Аллагулова и Наталья Нарольская увлекли их мам вязанием шкатулок из ленточной пряжи. В завершении акции всех ждало чаепитие. Активисты акции выражают благодарность организации «Чудо-дети» - за возможность провести мероприятие в уютной и по-настоящему дружеской обстановке, Молодёжному центру Норильска - за реальную доступную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья, Норильской детской художественной школе - за сотрудничество и возможность использовать при работе мольберты, AudiClub Норильска - за транспортировку детей, комбинату добра «Норникеля» - за реализацию, поддержку и добрые советы.