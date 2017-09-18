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18 сентября 2017, 18:32



Конкурсная комиссия определила двоих кандидатов на должность главы города Норильска

В состав комиссии вошли шесть человек, трое из которых назначены решением городского Совета, еще трое - Губернатором Красноярского края. Парламентариям предстоит избрать Главу Норильска на заседании первой сессии, которая состоится 21 сентября. Тогда же станут известны имена Председателя городского Совета, его заместителя и председателей постоянно действующих комиссий - по городскому хозяйству, бюджету и собственности, законности и местному самоуправлению, социальной политике. Напомним, в этом году меняется схема выбора главы города. Теперь градоначальник выбирается не из числа депутатов, как это было на протяжении прошлых лет, а на основании конкурсного отбора. Причем глава Норильска не может быть депутатом Норильского городского совета депутатов. Прием документов проводился с 25 августа по 15 сентября.

Просмотров:257 По итогам заседания конкурсной комиссии, которое состоялось сегодня, новому депутатскому корпусу для решения об избрании Главы города Норильска будет предложено две кандидатуры, набравшие наибольшее число баллов: Ринат Ахметчин, генеральный директор ООО «Норильскпромтранс» и Денис Каминский, директор ОАО «Северная вода».В состав комиссии вошли шесть человек, трое из которых назначены решением городского Совета, еще трое - Губернатором Красноярского края.Парламентариям предстоит избрать Главу Норильска на заседании первой сессии, которая состоится 21 сентября. Тогда же станут известны имена Председателя городского Совета, его заместителя и председателей постоянно действующих комиссий - по городскому хозяйству, бюджету и собственности, законности и местному самоуправлению, социальной политике.Напомним, в этом году меняется схема выбора главы города. Теперь градоначальник выбирается не из числа депутатов, как это было на протяжении прошлых лет, а на основании конкурсного отбора. Причем глава Норильска не может быть депутатом Норильского городского совета депутатов. Прием документов проводился с 25 августа по 15 сентября.