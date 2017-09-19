Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

19 сентября 2017, 12:30



«Норникель» объявил о старте конкурса социальных проектов.

В этом году расширилась география конкурса: помимо организаций из Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края, Мончегорска и Печенгского района Мурманской области участие в конкурсе также могут принять организации и учреждения города Читы Забайкальского края. Включение нового региона связано с появлением у «Норникеля» нового производственного актива. В 2017 году компания планирует ввести в эксплуатацию Быстринский ГОК, расположенный в Забайкальском крае. «Норникель» использует здесь не только самые современные технологии и оборудование, но и передовой опыт по поддержке социальных проектов. На конкурс принимаются проекты, направленные на внедрение социальных технологий и развитие волонтерского движения, поддержку научно-технического творчества, сохранение и возрождение культурного наследия, пропаганду здорового образа жизни, формирование экологической культуры, создание новых форм досуга. Подробнее ознакомиться с условиями конкурса можно на сайте www.nornik.ru. К старту нового цикла благотворительная программа «Мир новых возможностей» обрела фирменный стиль. Новый логотип программы символизирует три компонента - «Партнерство», «Развитие», «Инновации». В основу знака программы «Мир новых возможностей» легли два элемента: «разомкнутый круг» и широко распространенная в мобильном мире пиктограмма «share». Разомкнутый круг символизирует благоприятную среду для формирования социальных инициатив, которая дает возможности для развития, помогает участникам выйти за рамки повседневности и сделать окружающий мир лучше. Пиктограмма «share» символизирует процесс, в котором, с одной стороны, программа дает возможность получить социально активными гражданам новые знания и ресурсы, а с другой стороны, участники программы делятся своими достижениями и социальными инициативами с окружающими, улучшая качество жизни в регионах, где работает «Норникель». Стоит отметить, что за три года на конкурс поступило 1087 заявок, из которых было поддержано 294 проекта на сумму 265,5 миллиона рублей.

Просмотров:177 На поддержку общественно полезных инициатив некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, а также социальных проектов корпоративных волонтеров компания «Норникель» направит в будущем году 125 миллионов рублей. Заявки принимаются до 1 ноября 2017 года.В этом году расширилась география конкурса: помимо организаций из Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края, Мончегорска и Печенгского района Мурманской области участие в конкурсе также могут принять организации и учреждения города Читы Забайкальского края.Включение нового региона связано с появлением у «Норникеля» нового производственного актива. В 2017 году компания планирует ввести в эксплуатацию Быстринский ГОК, расположенный в Забайкальском крае. «Норникель» использует здесь не только самые современные технологии и оборудование, но и передовой опыт по поддержке социальных проектов.На конкурс принимаются проекты, направленные на внедрение социальных технологий и развитие волонтерского движения, поддержку научно-технического творчества, сохранение и возрождение культурного наследия, пропаганду здорового образа жизни, формирование экологической культуры, создание новых форм досуга. Подробнее ознакомиться с условиями конкурса можно на сайте www.nornik.ru.К старту нового цикла благотворительная программа «Мир новых возможностей» обрела фирменный стиль. Новый логотип программы символизирует три компонента - «Партнерство», «Развитие», «Инновации». В основу знака программы «Мир новых возможностей» легли два элемента: «разомкнутый круг» и широко распространенная в мобильном мире пиктограмма «share». Разомкнутый круг символизирует благоприятную среду для формирования социальных инициатив, которая дает возможности для развития, помогает участникам выйти за рамки повседневности и сделать окружающий мир лучше. Пиктограмма «share» символизирует процесс, в котором, с одной стороны, программа дает возможность получить социально активными гражданам новые знания и ресурсы, а с другой стороны, участники программы делятся своими достижениями и социальными инициативами с окружающими, улучшая качество жизни в регионах, где работает «Норникель».Стоит отметить, что за три года на конкурс поступило 1087 заявок, из которых было поддержано 294 проекта на сумму 265,5 миллиона рублей.