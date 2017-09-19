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19 сентября 2017, 12:42



Норильск встречает фестиваль "Косплей", в рамках которого в город с «дипломатическим визитом» прибыли такие фэнтези-герои, как Трандуил, Леголас, принцесса Лея и другие.

Уже несколько дней горожане замечают на улицах города популярных комикс- и фэнтези-героев, с которыми можно пообщаться, сфотографироваться на память. На днях когорту героев пополнили эльфы Трандуил и Леголас. «Выход» в свет предварял четырехчасовой грим, а также примерка специально пошитых костюмов. В роли фэнтези-героев выступили петербуржцы, к примеру, Трандуил - в миру Владимир Карамзин, студент магистратуры Морского технического университета: «Я увлекаюсь "Косплеем" около пяти лет, у меня много образов. Создание костюма – длительный и кропотливый процесс. Это командная работа, требующая вложения сил, времени и денег. На костюм короля эльфов ушло около трех месяцев. Хочется, чтобы каждый, кто посмотрел фильм, смог без труда узнать персонажа, потому к созданию образа мы относимся с особенной тщательностью. Нам и самим интересно, как норильчане отреагируют на нас. Хочется подарить людям приятные эмоции: каждый сам решает, какие образом нести радость людям. Наш путь – такой». 21 сентября в СРК «Арена» пройдет большая фотосессия, где можно увидеть Трандуила, Леголаса, Бэтмена, Дэдпула, принцессу Лею и других персонажей и сделать с ними памятное фото.

Просмотров:206 Касплей-шоу – яркое эффектное мероприятие с участием персонажей культовых фильмов и сериалов проводится для жителей Норильска в преддверии запуска ВОЛС.Уже несколько дней горожане замечают на улицах города популярных комикс- и фэнтези-героев, с которыми можно пообщаться, сфотографироваться на память.На днях когорту героев пополнили эльфы Трандуил и Леголас. «Выход» в свет предварял четырехчасовой грим, а также примерка специально пошитых костюмов. В роли фэнтези-героев выступили петербуржцы, к примеру, Трандуил - в миру Владимир Карамзин, студент магистратуры Морского технического университета:«Я увлекаюсь "Косплеем" около пяти лет, у меня много образов. Создание костюма – длительный и кропотливый процесс. Это командная работа, требующая вложения сил, времени и денег. На костюм короля эльфов ушло около трех месяцев. Хочется, чтобы каждый, кто посмотрел фильм, смог без труда узнать персонажа, потому к созданию образа мы относимся с особенной тщательностью. Нам и самим интересно, как норильчане отреагируют на нас. Хочется подарить людям приятные эмоции: каждый сам решает, какие образом нести радость людям. Наш путь – такой».21 сентября в СРК «Арена» пройдет большая фотосессия, где можно увидеть Трандуила, Леголаса, Бэтмена, Дэдпула, принцессу Лею и других персонажей и сделать с ними памятное фото.