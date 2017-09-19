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19 сентября 2017, 13:33



Авиакомпания NordStar выполнила первые рейсы в Норильск после окончания второго этапа реконструкции ВПП аэропорта "Норильск" и подвела итоги выполнения летной программы «Норильск. Лето 2017».

Вместе с возобновлением полетов в авиакомпании подвели итоги работы в период проведения реконструкции ВПП аэропорта «Норильск». При выполнении ремонтных работ для выполнения полетов был открыт рабочий участок полосы протяженностью 1 510 м. В связи с этим в течение 3,5 месяца авиасообщение из норильской воздушной гавани осуществлялось собственным авиапарком авиакомпании NordStar на региональных самолетах ATR 42-500, а также на зафрахтованных воздушных судах ATR 72-500 и АН-24 компаний-партнеров. Перевозка пассажиров из Норильска осуществлялась рейсами NordStar и авиакомпаний-партнеров по трем направлениям – в Красноярск, в Москву и в Новый Уренгой. По итогам выполнения летной программы в/из аэропорта «Норильск» с 1 июня по 16 сентября в норильскую воздушную гавань и из нее было выполнено 2 438 рейсов: из них по направлению Норильск – Красноярск – Норильск - 962 рейса, по направлению Норильск – Москва – Норильск – 1 103 рейса, по направлению Норильск – Новый Уренгой – Норильск - 373 рейса. Пассажиропоток на направлении Норильск – Красноярск – Норильск составил 42 996 пассажиров, на направлении Норильск – Москва – Норильск – 46 536 пассажиров, на направлении Норильск – Новый Уренгой – Норильск – 16 001 пассажир. Всего на рейсах авиакомпании NordStar в Норильск и обратно было перевезено 105 533 пассажира. Помимо пассажирского авиасообщения авиакомпания обеспечивала грузовые и почтовые авиаперевозки. За весь период реконструкции воздушными судами было перевезено 336 тонн груза. По итогам выполнения летной программы в/из Норильска показатель регулярности выполнения полетов составил 89,4%. За весь период проведения реконструкции ВПП норильского аэропорта было зафиксировано 285 сбойных ситуаций. Основная причина их возникновения – метеоусловия в аэропорту «Норильск», препятствовавшие вылету и/или прибытию воздушных судов. Каждая сбойная ситуация отрабатывалась в строгом соответствии с разработанными на этапе предварительной подготовки к выполнению летней программы полетов в/из Норильска планами действий. Уникальная программа по перевозке жителей Норильска позволила сохранить авиасообщение города с материком и обеспечить перевозку жителей к местам летнего отдыха. Благодаря слаженной совместной работе авиапредприятий, задействованных в реализации данного проекта, реконструкция ВПП осуществлялась без закрытия аэропорта «Норильск», а перевозка жителей Норильска к местам летнего отдыха осуществлялась в плановом порядке.

Просмотров:196 18 сентября в норильском аэропорту встретили первые рейсы после окончания второго этапа реконструкции. Первый приземлившийся Boeing следовал из Москвы. Командир воздушного судна Гущин Вадим Евгеньевич отметил высокое качество отремонтированного участка полосы. С открытием взлетно-посадочной полосы аэропорта "Норильск» авиакомпания NordStar возобновляет традиционную программу полетов из норильского аэропорта в города России. В период осень - зима 2017-2018 жители Норильска смогут летать по привычным направлениям в Красноярск, Москву, Санкт-Петербург, Анапу, Сочи, Краснодар, Абакан, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Уфу, Белгород, Нижний Новгород и Новосибирск.Вместе с возобновлением полетов в авиакомпании подвели итоги работы в период проведения реконструкции ВПП аэропорта «Норильск». При выполнении ремонтных работ для выполнения полетов был открыт рабочий участок полосы протяженностью 1 510 м. В связи с этим в течение 3,5 месяца авиасообщение из норильской воздушной гавани осуществлялось собственным авиапарком авиакомпании NordStar на региональных самолетах ATR 42-500, а также на зафрахтованных воздушных судах ATR 72-500 и АН-24 компаний-партнеров.Перевозка пассажиров из Норильска осуществлялась рейсами NordStar и авиакомпаний-партнеров по трем направлениям – в Красноярск, в Москву и в Новый Уренгой.По итогам выполнения летной программы в/из аэропорта «Норильск» с 1 июня по 16 сентября в норильскую воздушную гавань и из нее было выполнено 2 438 рейсов: из них по направлению Норильск – Красноярск – Норильск - 962 рейса, по направлению Норильск – Москва – Норильск – 1 103 рейса, по направлению Норильск – Новый Уренгой – Норильск - 373 рейса.Пассажиропоток на направлении Норильск – Красноярск – Норильск составил 42 996 пассажиров, на направлении Норильск – Москва – Норильск – 46 536 пассажиров, на направлении Норильск – Новый Уренгой – Норильск – 16 001 пассажир. Всего на рейсах авиакомпании NordStar в Норильск и обратно было перевезено 105 533 пассажира.Помимо пассажирского авиасообщения авиакомпания обеспечивала грузовые и почтовые авиаперевозки. За весь период реконструкции воздушными судами было перевезено 336 тонн груза.По итогам выполнения летной программы в/из Норильска показатель регулярности выполнения полетов составил 89,4%. За весь период проведения реконструкции ВПП норильского аэропорта было зафиксировано 285 сбойных ситуаций. Основная причина их возникновения – метеоусловия в аэропорту «Норильск», препятствовавшие вылету и/или прибытию воздушных судов. Каждая сбойная ситуация отрабатывалась в строгом соответствии с разработанными на этапе предварительной подготовки к выполнению летней программы полетов в/из Норильска планами действий.Уникальная программа по перевозке жителей Норильска позволила сохранить авиасообщение города с материком и обеспечить перевозку жителей к местам летнего отдыха. Благодаря слаженной совместной работе авиапредприятий, задействованных в реализации данного проекта, реконструкция ВПП осуществлялась без закрытия аэропорта «Норильск», а перевозка жителей Норильска к местам летнего отдыха осуществлялась в плановом порядке.