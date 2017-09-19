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19 сентября 2017, 14:09



В августе полицейские Норильска изъяли из незаконного оборота более 200 литров алкоголя.

По всем фактам в отношении должностных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях по части 3 статьи 14.16 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Сведения обо всех выявленных правонарушениях направлены в управление потребительского рынка и услуг администрации г. Норильска.

Просмотров:176 С начала года полицейскими проведено уже 145 аналогичных проверок, при этом выявлено 115 фактов реализации алкоголя в нестационарных объектах торговли, восемь фактов торговли без лицензии на этот вид деятельности. За реализацию алкогольной продукции несовершеннолетним к административной ответственности привлечены 15 должностных лиц, которым назначено наказание в виде административного штрафа свыше 400 тыс. руб.По всем фактам в отношении должностных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях по части 3 статьи 14.16 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Сведения обо всех выявленных правонарушениях направлены в управление потребительского рынка и услуг администрации г. Норильска.