Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

19 сентября 2017, 14:40



30 сентября кайерканский филиал Молодежного центра Норильска проведет у себя день открытых дверей.

Если вы владеете каким-то ремеслом и желаете провести собственный мастер-класс или организовать выставку работ или продажу, можно позвонить по номеру 39-14-88. С 18.00 до 20.00 планируется дискотека. Желающих хорошо провести время ждут по адресу: ул. Школьная, 10, справки по телефонам: 39-14-88 и 8-906-901-76-65.

Просмотров:172 В программе дня - 16.00-18.00 мастер-классы и показательные выступления клубных объединений. В открытом пространстве «Фонтанки» ожидаются видеоигры и настольный теннис, приобщение к искусству на мастер-классах по изготовлению мыла ручной работы, фейс-арту, плетению кос, изготовлению игрушек из резинок, поделки из паракорда и многое другое. На выставках-продажах можно будет найти уникальные вещи ручной работы, насладиться показательными выступлениями клубных объединений Молодежного центра йогой, русскими боевыми многоборьями, айкидо, фитнесом, открытыми уроками от центра развития личности «Старт» и др. Также предлагается поучаствовать в работе интерактивных площадок, сделать фото в атмосферных фотозонах, повеселиться с детьми на игровой площадке «Карусель».Если вы владеете каким-то ремеслом и желаете провести собственный мастер-класс или организовать выставку работ или продажу, можно позвонить по номеру 39-14-88.С 18.00 до 20.00 планируется дискотека.Желающих хорошо провести время ждут по адресу: ул. Школьная, 10, справки по телефонам: 39-14-88 и 8-906-901-76-65.