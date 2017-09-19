Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

19 сентября 2017, 16:10



В заполярной столице открылось творческое пространство театра-студии «Белые птицы».

Право перерезать красную ленту в зрительный зал было предоставлено главе Таймыра Сергею Ткаченко и директору театра-студии «Белые птицы» Марине Петраковой. После церемонии открытия присутствующие были приглашены в зал. Первым со сцены с приветственным словом выступил Сергей Ткаченко: «Я хочу пожелать всему коллективу театра богатого репертуара, чтобы у вас был насыщенный событийный ряд, чтобы вы использовали это пространство на сто процентов во благо таймырцев». Затем глава Таймыра вручил благодарственные письма тем, кто помогал в реализации проекта. Также присутствующих поздравили депутаты Заксобрания края Валерий Вэнго и Николай Фокин. Они поблагодарили всех, кто причастен к открытию помещения театра и пожелали его сотрудникам процветания и благополучия. В праздничный вечер собравшиеся узнали историю создания театра, познакомились с творческим коллективом и его проектами. Например, командой «Белых птиц» реализуются благотворительная акция «Жить побеждая», проекты «Сказки сквозь камни» и «Снежные раскраски», подержанные фондом Михаила Прохорова и Фондом президентских грантов, проект «NевечNая мерзлота» для граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся в центре «Милосердие», и благотворительная акция «Щедрый вторник». По словам Марины Петраковой, коллектив также занимается продвижением Дудинки в Российском содружестве добрых городов. Этим летом Дудинка получила статус «Доброго города», войдя по России в первую сотню таковых. Коллектив театра планирует заниматься творческим развитием детей и молодежи с ограниченными возможностями, организацией досуга и предоставлением возможности творческого самовыражения взрослым людям, поддержкой многодетных семей и пожилых людей, воспитанием культурного поколения северян и популяризация благотворительности среди населения. В завершении вечера с монологом «Белые птицы», символизирующим выбор названия театра, выступил Вячеслав Петраков – победитель районного конкурса чтецов «Все это было не со мной», посвященного Дню Победы, и Международного конкурса «Планета талантов». Театр-студия «Белые птицы» расположен по адресу: ул. Горького, 32а, 4-й этаж. Помещение было предоставлено АО «Норильск-Телеком» в долгосрочное пользование.

Просмотров:145 В честь празднования 350-летнего юбилея Дудинки и 80-летия Дудинского морского порта в столице Таймыра состоялась торжественная церемония открытия культурного пространства театра-студии «Белые птицы».Право перерезать красную ленту в зрительный зал было предоставлено главе Таймыра Сергею Ткаченко и директору театра-студии «Белые птицы» Марине Петраковой. После церемонии открытия присутствующие были приглашены в зал.Первым со сцены с приветственным словом выступил Сергей Ткаченко: «Я хочу пожелать всему коллективу театра богатого репертуара, чтобы у вас был насыщенный событийный ряд, чтобы вы использовали это пространство на сто процентов во благо таймырцев». Затем глава Таймыра вручил благодарственные письма тем, кто помогал в реализации проекта. Также присутствующих поздравили депутаты Заксобрания края Валерий Вэнго и Николай Фокин. Они поблагодарили всех, кто причастен к открытию помещения театра и пожелали его сотрудникам процветания и благополучия.В праздничный вечер собравшиеся узнали историю создания театра, познакомились с творческим коллективом и его проектами. Например, командой «Белых птиц» реализуются благотворительная акция «Жить побеждая», проекты «Сказки сквозь камни» и «Снежные раскраски», подержанные фондом Михаила Прохорова и Фондом президентских грантов, проект «NевечNая мерзлота» для граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся в центре «Милосердие», и благотворительная акция «Щедрый вторник». По словам Марины Петраковой, коллектив также занимается продвижением Дудинки в Российском содружестве добрых городов. Этим летом Дудинка получила статус «Доброго города», войдя по России в первую сотню таковых.Коллектив театра планирует заниматься творческим развитием детей и молодежи с ограниченными возможностями, организацией досуга и предоставлением возможности творческого самовыражения взрослым людям, поддержкой многодетных семей и пожилых людей, воспитанием культурного поколения северян и популяризация благотворительности среди населения.В завершении вечера с монологом «Белые птицы», символизирующим выбор названия театра, выступил Вячеслав Петраков – победитель районного конкурса чтецов «Все это было не со мной», посвященного Дню Победы, и Международного конкурса «Планета талантов».Театр-студия «Белые птицы» расположен по адресу: ул. Горького, 32а, 4-й этаж. Помещение было предоставлено АО «Норильск-Телеком» в долгосрочное пользование.