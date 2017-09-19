Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

19 сентября 2017, 16:12



После долгих летних каникул в библиотеке «Семейного чтения» № 3 возобновляет работу клуб выходного дня «Отдыхай-ка!».



Просмотров:136 24 сентября в 13.00 для ребят 5-12 лет, их родителей, бабушек и дедушек состоится информационно-игровая программа «Правила движения достойны уважения». Вместе с озорным литературным героем Незнайкой им предстоит вспомнить основы безопасности на дороге, весело и с пользой провести воскресный день в библиотеке. Желающих ждут по адресу: проезд Котульского, 15. Справки по телефону 22-64-31.