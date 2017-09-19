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19 сентября 2017, 17:24



В 2018 году россиян суммарно ожидает почти месяц праздничных дней

Далее в феврале мы будем отдыхать с 23 по 25 число, а в марте – с 8 по 11. Майские праздники объединятся с выходными апреля, то есть отдыхать мы будем с 29 апреля по 2 мая, при этом суббота 28 апреля будет рабочей. 9 мая выпадает среди недели, в среду, и отдыхаем мы всего один день. В июне трехдневные каникулы наступят ко Дню России, с 10 по 12 число. Следующие праздничные дни выпадут только в ноябре, с 3 по 5 число. Завершится год рабочей субботой 29 декабря и выходными днями 30 и 31 числа.

Просмотров:140 Минтруда опубликовало календарь праздничных и выходных дней на 2018 год. Так, в январе нас ждут новогодние каникулы с 1 по 8 число включительно, что вместе с декабрьскими выходными 2017 года составит 10 дней. К работе страна приступит 9 января.Далее в феврале мы будем отдыхать с 23 по 25 число, а в марте – с 8 по 11. Майские праздники объединятся с выходными апреля, то есть отдыхать мы будем с 29 апреля по 2 мая, при этом суббота 28 апреля будет рабочей. 9 мая выпадает среди недели, в среду, и отдыхаем мы всего один день. В июне трехдневные каникулы наступят ко Дню России, с 10 по 12 число. Следующие праздничные дни выпадут только в ноябре, с 3 по 5 число.Завершится год рабочей субботой 29 декабря и выходными днями 30 и 31 числа.