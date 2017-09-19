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19 сентября 2017, 17:27



Госавтоинспекторы подвели итоги рейдов, проведенных в выходные дни

39 водителей привлечены к административной ответственности за нарушение правил пользования ремнями безопасности, 6 – за нарушение правил тонировки, 4 – за нарушение скоростного режима, 8 – за то, что не уступили дорогу пешеходам на пешеходных переходах, 13 – автомобилей помещено на штрафстоянку. В отношении одного 26-летнего автовладельца возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Просмотров:130 Во время рейдов дорожными полицейскими задержано 6 нетрезвых водителей, 10 автолюбителей, управляли автомобилями без прав, 6 водителей нарушили правила обгона.39 водителей привлечены к административной ответственности за нарушение правил пользования ремнями безопасности, 6 – за нарушение правил тонировки, 4 – за нарушение скоростного режима, 8 – за то, что не уступили дорогу пешеходам на пешеходных переходах, 13 – автомобилей помещено на штрафстоянку.В отношении одного 26-летнего автовладельца возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии.