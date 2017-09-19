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19 сентября 2017, 18:27



Индексации военных пенсий с 1 октября 2017 года на два процента не будет

В минувшем году российское правительство в связи с дефицитом бюджета было вынуждено прибегнуть к непопулярным мерам, среди которых и отказ от индексации пенсий военным пенсионерам с первого октября. К слову, военные пенсионеры - не единственные, кому не индексируют пенсии. Так, если отставники хотя бы наравне с пенсионерами по старости получили индексации к пенсии в феврале и апреле, то работающие пенсионеры были лишены и этого. Их пенсии не индексируются еще с января минувшего года. Напомним, что в феврале 2017 военные и неработающие пенсионеры получили прибавку в размере 5,4 процентов, а в апреле - доиндексацию в размере 0,38 процента.

Просмотров:134 Отставники не скрывают своего разочарования, ведь доплата доныне начислялась ежегодно.В минувшем году российское правительство в связи с дефицитом бюджета было вынуждено прибегнуть к непопулярным мерам, среди которых и отказ от индексации пенсий военным пенсионерам с первого октября.К слову, военные пенсионеры - не единственные, кому не индексируют пенсии. Так, если отставники хотя бы наравне с пенсионерами по старости получили индексации к пенсии в феврале и апреле, то работающие пенсионеры были лишены и этого.Их пенсии не индексируются еще с января минувшего года. Напомним, что в феврале 2017 военные и неработающие пенсионеры получили прибавку в размере 5,4 процентов, а в апреле - доиндексацию в размере 0,38 процента.