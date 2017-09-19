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19 сентября 2017, 18:29



Со 3 по 5 октября в Норильске для молодых танцовщиков и широкой публики пройдет специальная образовательная программа международного фестиваля современной хореографии «CONTEXT. Diana Vishneva»

В рамках фестиваля с 3 по 5 октября в Колледже искусств для молодых исполнителей пройдет трехдневный мастер-класс по классическому и современному танцу от Анастасии Яценко, заслуженной артистки России и педагога-репетитора Большого театра, куратора конкурса молодых хореографов «CONTEXT. Diana Vishneva». Заявки на участие в мастер-классе можно подать председателю предметно-цикловой комиссии «Хореографическое творчество» колледжа искусств Олегу Иванову. Телефон: 8-913-160-53-63. Срок подачи заявки: до 27 сентября Требования к участникам: возраст: от 14 лет, наличие базового уровня классического танца. Количество участников ограничено. А 5 октября Колледж искусств посетит Диана Вишнёва, которая лично наградит лучшего участника мастер-классов стажировкой в своей танцевальной студии Context Pro в Санкт-Петербурге. Студия Context Pro - новый проект Фонда содействия развитию балетного искусства Дианы Вишнёвой. Context Pro призвана поддерживать и осуществлять основные миссии Фонда: повышение доступности балетного искусства для различных слоев общества, его популяризация, создание новых балетных проектов, помощь детям и ветеранам сцены. Студия станет первым танцевальным пространством в Петербурге, объединяющим профессиональных артистов балета и широкую аудиторию, желающую стать ближе к танцевальному искусству.

Просмотров:123 В этом году фестиваль расширяет географию и масштаб образовательной деятельности и начинает специальную региональную программу по поддержке молодых талантов современной хореографии, которая стала возможна при поддержке компании «Норникель». Первым городом новой образовательной программы станет Норильск.В рамках фестиваля с 3 по 5 октября в Колледже искусств для молодых исполнителей пройдет трехдневный мастер-класс по классическому и современному танцу от Анастасии Яценко, заслуженной артистки России и педагога-репетитора Большого театра, куратора конкурса молодых хореографов «CONTEXT. Diana Vishneva».Заявки на участие в мастер-классе можно подать председателю предметно-цикловой комиссии «Хореографическое творчество» колледжа искусств Олегу Иванову. Телефон: 8-913-160-53-63. Срок подачи заявки: до 27 сентябряТребования к участникам: возраст: от 14 лет, наличие базового уровня классического танца. Количество участников ограничено.А 5 октября Колледж искусств посетит Диана Вишнёва, которая лично наградит лучшего участника мастер-классов стажировкой в своей танцевальной студии Context Pro в Санкт-Петербурге.Студия Context Pro - новый проект Фонда содействия развитию балетного искусства Дианы Вишнёвой. Context Pro призвана поддерживать и осуществлять основные миссии Фонда: повышение доступности балетного искусства для различных слоев общества, его популяризация, создание новых балетных проектов, помощь детям и ветеранам сцены. Студия станет первым танцевальным пространством в Петербурге, объединяющим профессиональных артистов балета и широкую аудиторию, желающую стать ближе к танцевальному искусству.