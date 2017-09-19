|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
18:50 «Сибирский Фонд Сбережений» вероятно похищал деньги своих клиентов
18:29 Со 3 по 5 октября в Норильске для молодых танцовщиков и широкой публики пройдет специальная образовательная программа международного фестиваля современной хореографии «CONTEXT. Diana Vishneva»
18:27 Индексации военных пенсий с 1 октября 2017 года на два процента не будет
17:27 Госавтоинспекторы подвели итоги рейдов, проведенных в выходные дни
17:24 В 2018 году россиян суммарно ожидает почти месяц праздничных дней
16:12 После долгих летних каникул в библиотеке «Семейного чтения» № 3 возобновляет работу клуб выходного дня «Отдыхай-ка!».
16:10 В заполярной столице открылось творческое пространство театра-студии «Белые птицы».
14:40 30 сентября кайерканский филиал Молодежного центра Норильска проведет у себя день открытых дверей.
14:09 В августе полицейские Норильска изъяли из незаконного оборота более 200 литров алкоголя.
13:33 Авиакомпания NordStar выполнила первые рейсы в Норильск после окончания второго этапа реконструкции ВПП аэропорта "Норильск" и подвела итоги выполнения летной программы «Норильск. Лето 2017».
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх