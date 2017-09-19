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19 сентября 2017, 18:50



«Сибирский Фонд Сбережений» вероятно похищал деньги своих клиентов

В ходе проверки в деятельности фонда выявлены признаки финансовой пирамиды, поскольку исполнение обязательств кооперативом перед пайщиками в большинстве своем обеспечивалось за счет вновь привлеченных денежных средств пайщиков. На сегодняшний день задолженность кооператива перед пайщиками составила более 66 миллионов рублей. Офисы фонда сейчас закрыты в Норильске, Лесосибирске, Шарыпово, Назарово. Причина везде одна – в связи с отсутствием сотрудников. В действиях руководства кооператива прокуратурой Центрального района Красноярска усмотрены признаки мошенничества, в связи с чем собранные материалы направлены в полицию для решения вопроса об уголовном преследовании руководства КПК «Сибирский фонд Сбережений». Органы внутренних дел проводят проверку.

Просмотров:155 К такому выводу пришли сотрудники правоохранительных органов. Прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту неправомерной деятельности КПК «Сибирский Фонд Сбережений», а также – о хищении денег, переданных гражданами в фонд в качестве сбережений. Потребительский кооператив зарегистрирован в Красноярске, по улице Карла Маркса, дом 93. Установлено, что пайщиками Фонда за время его работы стали 2 599 человек. Общая сумма привлеченных кооперативом средств составила 1,181 миллиардов рублей.В ходе проверки в деятельности фонда выявлены признаки финансовой пирамиды, поскольку исполнение обязательств кооперативом перед пайщиками в большинстве своем обеспечивалось за счет вновь привлеченных денежных средств пайщиков.На сегодняшний день задолженность кооператива перед пайщиками составила более 66 миллионов рублей. Офисы фонда сейчас закрыты в Норильске, Лесосибирске, Шарыпово, Назарово. Причина везде одна – в связи с отсутствием сотрудников. В действиях руководства кооператива прокуратурой Центрального района Красноярска усмотрены признаки мошенничества, в связи с чем собранные материалы направлены в полицию для решения вопроса об уголовном преследовании руководства КПК «Сибирский фонд Сбережений». Органы внутренних дел проводят проверку.