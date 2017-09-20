Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

20 сентября 2017, 11:50



23 сентября на лыжной базе «Оль-Гуль» состоится военно-патриотическое мероприятие «Полевой выход» в рамках реализации проекта «Заполярный щит – 2017».

Основная задача участников - освободить захваченных заложников, преодолевая различные задания. Мероприятие разделено на две части. Во время торжественного открытия состоится захват заложников, участникам необходимо будет пройти три этапа: «Пожар», «Снайпер» и «Стрельба». После обеда во второй части участникам необходимо будет преодолеть трассу протяженностью чуть более двух километров, выполнить задания и не получить штрафные секунды. Финалом игры станет освобождение заложников. Организация подобных мероприятий позволяет объединить усилия многих структур и общественных организаций. Это и Союз ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов, Союз десантников России, спортивный клуб пейнтбола, «Сибирские витязи», а также «7 отряд Федеральной противопожарной службы по Красноярскому краю». После завершения мероприятия состоится церемония награждения, где победители получат дипломы, грамоты и ценные подарки.

Просмотров:93 Организатор мероприятия - управление по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями. Проект призван сформировать у молодежи навыки владения военно-прикладными и техническими видами спорта, умение ориентироваться в чрезвычайных ситуациях. Участниками мероприятия станут студенты среднего специального и высшего профессионального образования, а также курсанты специального отряда движения «Юнармия».Основная задача участников - освободить захваченных заложников, преодолевая различные задания. Мероприятие разделено на две части. Во время торжественного открытия состоится захват заложников, участникам необходимо будет пройти три этапа: «Пожар», «Снайпер» и «Стрельба». После обеда во второй части участникам необходимо будет преодолеть трассу протяженностью чуть более двух километров, выполнить задания и не получить штрафные секунды. Финалом игры станет освобождение заложников.Организация подобных мероприятий позволяет объединить усилия многих структур и общественных организаций. Это и Союз ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов, Союз десантников России, спортивный клуб пейнтбола, «Сибирские витязи», а также «7 отряд Федеральной противопожарной службы по Красноярскому краю».После завершения мероприятия состоится церемония награждения, где победители получат дипломы, грамоты и ценные подарки.