|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
14:08 Фильм «Матильда» Алексея Учителя взят в прокат норильским кинотеатром «Родина».
14:04 В период месячника безопасности во всех общеобразовательных учреждениях края проходят учебные эвакуации на случай пожара.
13:56 Норильская художественная школа открывает два новых направления работы: для дошколят и младших школьников и подростков.
13:51 Норильчанам предлагают присоединиться к акции «Всемирный день без автомобиля».
13:41 Двое норильчан предстанут перед судом за хранение крупной партии наркотиков.
12:27 Срок участия норильчан в программе по благоустройству дворовых территорий продлен до 15 октября. Жильцам с заявками стоит поторопиться.
11:50 23 сентября на лыжной базе «Оль-Гуль» состоится военно-патриотическое мероприятие «Полевой выход» в рамках реализации проекта «Заполярный щит – 2017».
18:50 Сибирский фонд сбережений вероятно похищал деньги своих клиентов.
18:29 Со 3 по 5 октября в Норильске для молодых танцовщиков и широкой публики пройдет специальная образовательная программа международного фестиваля современной хореографии «CONTEXT. Diana Vishneva».
18:27 Индексации военных пенсий с 1 октября 2017 года на два процента не будет.
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх