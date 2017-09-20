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ДУДИНКА - ВЫСТАВКА РУССКОЕ ЗАСТОЛЬЕ

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
20 сентября 2017, 12:27

Срок участия норильчан в программе по благоустройству дворовых территорий продлен до 15 октября. Жильцам с заявками стоит поторопиться.


Проект реализуется в Норильске с 2017 года и рассчитан до 2022 года. Собственники квартир, давая согласие на софинансирование работ, должны выбрать минимальный перечень или еще и дополнительный. Выбирая минимальный перечень и соответственный размер софинансирования в два процента, жильцы многоквартирного дома могут рассчитывать на асфальтировку двора, установку энергосберегающих светильников, а также лавочек и урн. При выборе дополнительного перечня работ и, соглашаясь на софинансирование работ в размере 20 процентов с квартиры собственники могут озеленить свой двор и обустроить детские площадки.
В течение этого лета в Талнахе благоустроен целый ряд адресов: на Горняков, 15 и 17, а также на Маслова, 6, подрядчик завез землю, культивировал ее и засеял газон. На Горняков первой зеленью газон порадует будущей весной, а вот на Маслова, где растительная смесь была высеяна раньше, газон зазеленел уже в этом году. Помимо этого в этих дворах отремонтированы или заново смонтированы и покрашены поребрики. Свежей краской радуют глаз колодцы коллектора, которые хоть и находятся в ведении другого предприятия, но являются частью общей картины двора.
Преобразился и двор Полярной, 9, здесь также были выполнены работы по озеленению газона, облагораживанию поребрика и ограды импровизированного садика. Во дворе на Дудинской, 3, открылись долгожданные игровая и спортивная площадки. Стоимость такого комплекса - порядка полутора миллионов рублей. Сочетание на одной площадке игровых и спортивных снарядов позволяет угодить всем поколениям талнахцев. Для подростков и взрослых здесь установлены тренажеры и спортивный комплекс, а для детворы - всевозможные горки, качели, машинки и прочие игрушки.
Напомним, программа по формированию современной городской среды финансируется из трех бюджетов: федерального, краевого и местного. Порядка 58 процентов средств приходится на долю федерального бюджета; чуть меньше, примерно 41 процент, выделяет край; один процент поступает из местного бюджета и небольшую долю на софинансирование работ по благоустройству платят собственники.
В рамках программы за прошедшее лето было благоустроено 36 дворов, 12 из них находится в районе Талнах. Сейчас программа реализована почти на 70 процентов. Завершаются работы по Норильску и Кайеркану.
На 2018 год перечень дополнительных работ сокращен, например, из него исключено благоустройство стоянок для авто и мусоросборников. Теперь по дополнительному перечню можно благоустраивать только детские и спортивные площадки. На это городу выделено 10 миллионов рублей, а полный объем финансирования программы с учетом софинансирования составляет порядка 42 миллионов рублей. Больше шансов стать участниками программы у тех многоквартирных домов, где высокий уровень собираемости квартплаты, имеется совет МКД, где собственники готовы участвовать в софинансировании.
У собственников Большого Норильска все еще есть возможность принять участие в программе по формированию современной городской среды. Срок подачи заявок продлен до 15 октября. Для участия в проекте активные собственники должны обратиться в свою управляющую компанию, которая заблаговременно уведомит о проведении собрания, организует его и проведет, а после правильно составит протокол и подаст документы для вступления в программу. На все это требуется время, которого, по сути, нет.

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