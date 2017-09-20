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20 сентября 2017, 13:41



Двое норильчан предстанут перед судом за хранение крупной партии наркотиков.

в значительном размере, а также в попытке дачи взятки должностному лицу. Красноярским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации 9 августа в ходе оперативных мероприятий сотрудниками транспортной полиции задержаны двое норильчан, у которых изъят сверток, замотанный черной изолентой, в котором находилось порошкообразное вещество. Проведенная экспертиза показала, что изъятое вещество является наркомиком синтетического происхождения. Один из доставленных в линейный пункт полиции «Валек» Таймырского ЛО МВД России предложил сотруднику полиции взятку в размере 20 000 рублей за прекращение в отношении него проверки по факту незаконного приобретения и хранения наркотического средства, вложив деньги между листами объяснения. Однако сотрудник полиции от взятки отказался, а преступные действия мужчины были пресечены прибывшими на место коллегами полицейского. Обвиняемые вину в совершении преступлений признали в полном объеме.

Просмотров:64 Норильской транспортной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух граждан, обвиняемых в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотических средствв значительном размере, а также в попытке дачи взятки должностному лицу.Красноярским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации 9 августа в ходе оперативных мероприятий сотрудниками транспортной полиции задержаны двое норильчан, у которых изъят сверток, замотанный черной изолентой, в котором находилось порошкообразное вещество. Проведенная экспертиза показала, что изъятое вещество является наркомиком синтетического происхождения. Один из доставленных в линейный пункт полиции «Валек» Таймырского ЛО МВД России предложил сотруднику полиции взятку в размере 20 000 рублей за прекращение в отношении него проверки по факту незаконного приобретения и хранения наркотического средства, вложив деньги между листами объяснения. Однако сотрудник полиции от взятки отказался, а преступные действия мужчины были пресечены прибывшими на место коллегами полицейского.Обвиняемые вину в совершении преступлений признали в полном объеме.