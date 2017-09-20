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20 сентября 2017, 13:51



Норильчанам предлагают присоединиться к акции «Всемирный день без автомобиля».

«Целью этой акции является привлечение внимания общественности к увеличению количества автомобилей на улицах и дорогах городов и поселений, проблемам экологии и здорового образа жизни, – рассказывает Павел Пискунов, начальник отдела транспорта управления городского хозяйства. – Во всем мире эта акция проводится ежегодно. В этом году частью акции решил стать и Норильск, и это оправдано, поскольку за последние пять-семь лет количество автомобилей у горожан увеличилось с пяти тысяч до 33 тысяч единиц». 22 сентября у автомобилистов Большого Норильска появится возможность провести один день без автомобиля, отказаться от личного легкового автотранспорта, воспользоваться услугами общественного транспорта или велосипедом, а можно и прийти на работу пешком. Акция совпадает с датой запуска «большого интернета» в Норильске и дополнительная пешеходная зона будет очень кстати. На время проведения светового шоу, интерактивной программы и концерта группы «Серебро» Ленинский проспект от Гвардейской площади до улицы Павлова будет перекрыт с 15 до нуля часов.

Просмотров:42 С таким предложением Министерство транспорта РФ обратилось к администрации нашего города. Вообще, организатором недели мобильности выступает Ассоциация The European Mobility Week Campaign, в состав которой входят представители более 44 стран мира и двух тысяч городов.«Целью этой акции является привлечение внимания общественности к увеличению количества автомобилей на улицах и дорогах городов и поселений, проблемам экологии и здорового образа жизни, – рассказывает Павел Пискунов, начальник отдела транспорта управления городского хозяйства. – Во всем мире эта акция проводится ежегодно. В этом году частью акции решил стать и Норильск, и это оправдано, поскольку за последние пять-семь лет количество автомобилей у горожан увеличилось с пяти тысяч до 33 тысяч единиц».22 сентября у автомобилистов Большого Норильска появится возможность провести один день без автомобиля, отказаться от личного легкового автотранспорта, воспользоваться услугами общественного транспорта или велосипедом, а можно и прийти на работу пешком. Акция совпадает с датой запуска «большого интернета» в Норильске и дополнительная пешеходная зона будет очень кстати. На время проведения светового шоу, интерактивной программы и концерта группы «Серебро» Ленинский проспект от Гвардейской площади до улицы Павлова будет перекрыт с 15 до нуля часов.