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20 сентября 2017, 13:56



Норильская художественная школа открывает два новых направления работы: для дошколят и младших школьников и подростков.

Главной идеей второго проекта «АРТиКУЛ» (победившего в номинации «Полюс будущего») стало открытие в школе дизайн-лаборатории, в которой подростки смогут узнать о профессии инженеров-технологов, инженеров по полиграфическому оборудованию, IT-инженеров, получат навыки работы с полиграфической продукцией в школьной типографии, попробуют сделать собственные первые оригинал-макеты, научатся создавать рекламную продукцию, открытки, календари, а также помогут создать серию открыток и плакатов к юбилею города. Желающие заниматься по обоим направлениям уже набраны: в керамику - четыре группы (общей численностью около 50 человек), в проект «АРТиКУЛ» - около 25 школьников. Проекты будут работать до конца февраля и завершатся итоговой выставкой работ участников. В будущем проекты будут продолжены, отмечают педагоги, возможно, несколько расширенные, с учетом иных направлений работы художественной школы.

Просмотров:34 22 сентября в 17.00 в норильской художественной школе пройдет презентация сразу двух проектов-победителей грантовой программы «Мир новых возможностей». Проект «Заполярный круг» стал победителем в номинации «Возрождение», в рамках которого в школе откроется творческая мастерская для занятий лепкой из глины для дошколят и младших школьников, а также их родителей. Педагоги школы отмечают, что занятия в мастерской позволят детям и взрослым получить первоначальные навыки работы с глиной, а также создать свои первые изделия из керамики.Главной идеей второго проекта «АРТиКУЛ» (победившего в номинации «Полюс будущего») стало открытие в школе дизайн-лаборатории, в которой подростки смогут узнать о профессии инженеров-технологов, инженеров по полиграфическому оборудованию, IT-инженеров, получат навыки работы с полиграфической продукцией в школьной типографии, попробуют сделать собственные первые оригинал-макеты, научатся создавать рекламную продукцию, открытки, календари, а также помогут создать серию открыток и плакатов к юбилею города.Желающие заниматься по обоим направлениям уже набраны: в керамику - четыре группы (общей численностью около 50 человек), в проект «АРТиКУЛ» - около 25 школьников. Проекты будут работать до конца февраля и завершатся итоговой выставкой работ участников. В будущем проекты будут продолжены, отмечают педагоги, возможно, несколько расширенные, с учетом иных направлений работы художественной школы.