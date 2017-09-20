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20 сентября 2017, 14:04



В период месячника безопасности во всех общеобразовательных учреждениях края проходят учебные эвакуации на случай пожара.

Наряду с эвакуационными мероприятиями пожарные краевого учреждения «Противопожарная охрана Красноярского края» провели открытые уроки, где показали детям боевое развертывание с подачей огнетушащих веществ, продемонстрировали тушение очага возгорания с помощью огнетушителя. До конца сентября тренировочные эвакуации пройдут во всех общеобразовательных учреждениях края, подобные тренировки крайне необходимы, ведь они доводят действия детей и педагогов образовательных учреждений до автоматизма, учат не паниковать в экстренных ситуациях и точно знать, что делать.

Просмотров:26 В тренировочных мероприятиях принимают участие не только школы, но также дошкольные и среднеспециальные образовательные учреждения, расположенные в удаленных поселках края.Наряду с эвакуационными мероприятиями пожарные краевого учреждения «Противопожарная охрана Красноярского края» провели открытые уроки, где показали детям боевое развертывание с подачей огнетушащих веществ, продемонстрировали тушение очага возгорания с помощью огнетушителя.До конца сентября тренировочные эвакуации пройдут во всех общеобразовательных учреждениях края, подобные тренировки крайне необходимы, ведь они доводят действия детей и педагогов образовательных учреждений до автоматизма, учат не паниковать в экстренных ситуациях и точно знать, что делать.