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20 сентября 2017, 14:08



Фильм «Матильда» Алексея Учителя взят в прокат норильским кинотеатром «Родина».

Первую неделю это будет три сеанса в день, вторую - два и последнюю - один сеанс ежедневно. «Матильда», которая вместе с картинами «Нелюбовь» Андрея Звягинцева и «Теснота» Кантемира Балагова претендует на «Оскар», в нашем кинотеатре будет идти в окружении вполне кассовых фильмов – «Снеговик» (от режиссера Томаса Альфредсона) и «Последний богатырь» (автор Дмитрий Дьяченко). Напомним, прокатное удостоверение фильм получил, предпремьерный показ картины 11 сентября состоялся во Владивостоке, а сегодня, 20 сентября, «Матильда» должна быть представлена на кинорынке в Санкт-Петербурге.

Просмотров:21 Его будут демонстрировать в нашем городе в течение трех недель, начиная с 26 октября.Первую неделю это будет три сеанса в день, вторую - два и последнюю - один сеанс ежедневно. «Матильда», которая вместе с картинами «Нелюбовь» Андрея Звягинцева и «Теснота» Кантемира Балагова претендует на «Оскар», в нашем кинотеатре будет идти в окружении вполне кассовых фильмов – «Снеговик» (от режиссера Томаса Альфредсона) и «Последний богатырь» (автор Дмитрий Дьяченко).Напомним, прокатное удостоверение фильм получил, предпремьерный показ картины 11 сентября состоялся во Владивостоке, а сегодня, 20 сентября, «Матильда» должна быть представлена на кинорынке в Санкт-Петербурге.