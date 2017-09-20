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20 сентября 2017, 14:55



Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Даря надежду» объявляет сбор средств на стерилизацию трех кошек, переживших серьезные травмы.

Неравнодушные горожане могут помочь фонду и оказать финансовую поддержку. Для тех, кто хочет оказать материальную помощь, благотворительный фонд сообщает реквизиты: Сбербанк, Р/С 40703810331000000072, ИНН 2457078835, БИК 040407627. В назначении платежа нужно указать «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ НА СТЕРИЛИЗАЦИЮ». Также можно перевести деньги и через большие банкоматы Сбербанка, войдя в личный кабинет, набрав название благотворительного фонда «Даря надежду», сделать пожертвование. А можно и отправить СМС со словом «ХВОСТИКИ» на короткий номер 3443. Задать вопросы или получить любую информацию можно по телефону 89131628072, ватсап 89134972790, Марина.

Просмотров:172 В настоящее время на попечении благотворительного фонда находится более ста хвостиков, кошек и собак. Сейчас трем кошкам нужна стерилизация: две из них в недавнем прошлом пережили падение с высоты, в результате которого получили серьезные травмы, а одну, сильно покалеченную, подобрали на одном из кайерканских предприятий. Кошки постепенно поправляются и крепнут, травмы заживают, и природа начинает требовать свое: вся троица дружно требует котов. Им нужна стерилизация. Операция для одной кошки стоит две тысячи рублей, на троих нужно шесть. Для благотворительного фонда сумма немалая, поскольку и другие подопечные требуют финансовых вложений. Кроме того, в здании приюта до сих пор ведутся ремонтные работы, и лишних средств просто нет.Неравнодушные горожане могут помочь фонду и оказать финансовую поддержку. Для тех, кто хочет оказать материальную помощь, благотворительный фонд сообщает реквизиты: Сбербанк, Р/С 40703810331000000072, ИНН 2457078835, БИК 040407627. В назначении платежа нужно указать «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ НА СТЕРИЛИЗАЦИЮ».Также можно перевести деньги и через большие банкоматы Сбербанка, войдя в личный кабинет, набрав название благотворительного фонда «Даря надежду», сделать пожертвование. А можно и отправить СМС со словом «ХВОСТИКИ» на короткий номер 3443.Задать вопросы или получить любую информацию можно по телефону 89131628072, ватсап 89134972790, Марина.