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20 сентября 2017, 15:13



Полицейскими задержан норильчанин, подозреваемый в грабеже.

Потерпевшая рассказала оперативникам, как все произошло, и описала подозреваемого. В результате организованных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 34-летний мужчина. В отношении задержанного следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж, совершенный с применением насилия». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Просмотров:158 В дежурную часть полиции обратилась 28-летняя девушка. Она сообщила, что в подъезде ее дома неизвестный мужчина открыто похитил у нее телефон стоимостью 12 тысяч рублей.Потерпевшая рассказала оперативникам, как все произошло, и описала подозреваемого. В результате организованных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 34-летний мужчина.В отношении задержанного следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж, совершенный с применением насилия». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.