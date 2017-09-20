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20 сентября 2017, 17:23



Завтра школьники Норильска отметят Международный день мира флешмобом – сотни воздушных шаров будут выпущены в небо.

Праздник этот задуман Генеральной Ассамблеей как символ полного отказа от насильственных проявлений и полного прекращения каких-либо военных действий. В этот день в разных странах проводятся национальные, религиозные и государственные мероприятия. Их цель — пропаганда идеалов мира и отказа от насилия. В этот день проходят благотворительные, гуманитарные акции, рассматриваются, разрабатываются и подписываются международно-правовые документы в области дипломатии, социальных и экономических взаимоотношений между странами. 21 сентября генеральный секретарь произносит послания, адресованные разным народам, а красной нитью сквозь них проходит призыв о том, что правительство должно слушать свой народ и, проявляя заботу, создавать безопасные условия жизни. Далее по процедуре он ударяет в Колокол Мира и наступает минута молчания. Празднование Международного дня мира широко используется ООН для привлечения общественного внимания к своей повседневной деятельности по поддержанию порядка и спокойствия, по осмыслению имеющихся проблем, по обмену информацией и практическим опытом. В Норильске праздник отмечается второй год подряд, в нем принимают участие все школьники города: они выпускают в небо воздушные шары как знак мира.

Просмотров:145 Всемирный день мира был утвержден Генеральной Ассамблеей ООН в 1981 году. Только спустя двадцать лет приняли решение каждый год 21 сентября праздновать День полного прекращения огня.Праздник этот задуман Генеральной Ассамблеей как символ полного отказа от насильственных проявлений и полного прекращения каких-либо военных действий. В этот день в разных странах проводятся национальные, религиозные и государственные мероприятия. Их цель — пропаганда идеалов мира и отказа от насилия. В этот день проходят благотворительные, гуманитарные акции, рассматриваются, разрабатываются и подписываются международно-правовые документы в области дипломатии, социальных и экономических взаимоотношений между странами.21 сентября генеральный секретарь произносит послания, адресованные разным народам, а красной нитью сквозь них проходит призыв о том, что правительство должно слушать свой народ и, проявляя заботу, создавать безопасные условия жизни. Далее по процедуре он ударяет в Колокол Мира и наступает минута молчания.Празднование Международного дня мира широко используется ООН для привлечения общественного внимания к своей повседневной деятельности по поддержанию порядка и спокойствия, по осмыслению имеющихся проблем, по обмену информацией и практическим опытом.В Норильске праздник отмечается второй год подряд, в нем принимают участие все школьники города: они выпускают в небо воздушные шары как знак мира.