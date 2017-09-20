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20 сентября 2017, 17:24



"Норильский никель" сыграет с "коммунистами".

Встреча норильчан и "коммунистов" состоится на площадке УСА "Аквариум" 24 сентября. Начало матча запланировано на 11.30 (мск). У подопечных Бессо Зоидзе не сыграет ряд футболистов, вызванных в сборную России: Янар Асадов, Андрей Понкратов, Георгий Замтарадзе и приглашенный в сборную Испании Лин.

Просмотров:127 Мини-футбольный клуб "Норильский никель" во время паузы в чемпионате, связанной с матчами национальной сборной России с Португалией, проведет контрольную игру с мини-футбольным клубом "КПРФ".Встреча норильчан и "коммунистов" состоится на площадке УСА "Аквариум" 24 сентября. Начало матча запланировано на 11.30 (мск).У подопечных Бессо Зоидзе не сыграет ряд футболистов, вызванных в сборную России: Янар Асадов, Андрей Понкратов, Георгий Замтарадзе и приглашенный в сборную Испании Лин.