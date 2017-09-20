|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
18:35 Около 70% норильских выпускников 11-го класса, получившие аттестат зрелости в этом году, поступили в высшие учебные заведения, причем большая половина из них – «бюджетники».
18:05 Завтра депутаты Норильского городского Совета депутатов нового созыва соберутся на первую сессию, открывая тем самым новый политический сезон.
18:00 В черте Норильска вновь видели медведя.
17:24 "Норильский никель" сыграет с "коммунистами".
17:23 Завтра школьники Норильска отметят Международный день мира флешмобом – сотни воздушных шаров будут выпущены в небо.
15:13 Полицейскими задержан норильчанин, подозреваемый в грабеже.
14:55 Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Даря надежду» объявляет сбор средств на стерилизацию трех кошек, переживших серьезные травмы.
14:08 Фильм «Матильда» Алексея Учителя взят в прокат норильским кинотеатром «Родина».
14:04 В период месячника безопасности во всех общеобразовательных учреждениях края проходят учебные эвакуации на случай пожара.
13:56 Норильская художественная школа открывает два новых направления работы: для дошколят и младших школьников и подростков.
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх