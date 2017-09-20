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20 сентября 2017, 18:05



Завтра депутаты Норильского городского Совета депутатов нового созыва соберутся на первую сессию, открывая тем самым новый политический сезон.

Однако самой главной, ожидаемой и обсуждаемой впоследствии темой, без всяких сомнений, станет вопрос избрания главы города Норильска. Напомню, что в этот понедельник специально созданная из числа депутатов прошлого созыва и представителей губернатора края комиссия рекомендовала для утверждения на эту должность две кандидатуры: Рината Ахметчина и Дениса Каминского. Каждый из них в результате строгого конкурса набрал определенное количество баллов. Теперь наиболее достойного кандидата должен утвердить городской Совет. Кроме того, депутаты должны избрать председателя Совета, а также его заместителя, создать постоянно действующие профильные комиссии, в горсовете их четыре. Сегодня депутаты должны их сформировать с утверждением председателей. На постоянной основе будут работать три депутата: председатель городского Совета, его заместитель, он же председатель комиссии по бюджету, и председатель комиссии по городскому хозяйству. Таким образом, в нашем Совете будут всего три оплачиваемые должности, остальные работают на общественных началах. Первая же сессия для четырнадцати депутатов-новичков обещает быть насыщенной и очень активной. Структура администрации Норильска в связи с назревшими преобразованиями должна измениться. Получить новый статус предстоит всем руководителям администрации. В нынешнем составе горсовета представлено четыре партии. Фракции, выстраивая свои планы, уже обозначают приоритеты.

Просмотров:146 Для тридцати пяти народных избранников новый сезон стартует с обновления администрации города, хотя темы, вынесенные на повестку дня, касаются и утверждения собственных полномочий. Свою деятельность депутаты должны начать с создания мандатной комиссии, которая в последующем будет вести подсчет голосов по каждому принимаемому решению.Однако самой главной, ожидаемой и обсуждаемой впоследствии темой, без всяких сомнений, станет вопрос избрания главы города Норильска. Напомню, что в этот понедельник специально созданная из числа депутатов прошлого созыва и представителей губернатора края комиссия рекомендовала для утверждения на эту должность две кандидатуры: Рината Ахметчина и Дениса Каминского. Каждый из них в результате строгого конкурса набрал определенное количество баллов. Теперь наиболее достойного кандидата должен утвердить городской Совет.Кроме того, депутаты должны избрать председателя Совета, а также его заместителя, создать постоянно действующие профильные комиссии, в горсовете их четыре. Сегодня депутаты должны их сформировать с утверждением председателей. На постоянной основе будут работать три депутата: председатель городского Совета, его заместитель, он же председатель комиссии по бюджету, и председатель комиссии по городскому хозяйству. Таким образом, в нашем Совете будут всего три оплачиваемые должности, остальные работают на общественных началах. Первая же сессия для четырнадцати депутатов-новичков обещает быть насыщенной и очень активной. Структура администрации Норильска в связи с назревшими преобразованиями должна измениться. Получить новый статус предстоит всем руководителям администрации.В нынешнем составе горсовета представлено четыре партии. Фракции, выстраивая свои планы, уже обозначают приоритеты.