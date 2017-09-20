Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

20 сентября 2017, 18:35



Около 70% норильских выпускников 11-го класса, получившие аттестат зрелости в этом году, поступили в высшие учебные заведения, причем большая половина из них – «бюджетники».

88% выпускников выбрали различные вузы страны. Примечательно, что рейтинг городов, куда поступают наши 11-классники, из года в год остается неизменным. В этом году 12% норильских детей от общего числа поступивших в вузы получили статус студентов в Санкт-Петербурге, 11,8% - в Красноярске, 7% - в Москве. 23% ребят поступили в высшие учебные заведения других городов России, а именно: Екатеринбурга, Омска, Рязани, Смоленска, Оренбурга, Сочи, Перми, Тюмени и других крупных населенных пунктов. Около 1% выпускников подали документы и остались учиться в вузах за пределами России – в Азербайджане, Украине и пр. Довольно высокой в этом году выглядит цифра обучающихся на бюджетных местах: известно, что на бюджете оказалось 53% норильских детей; на платные отделения, соответственно, попали 47%. 252 выпускника нынешнего года остановили свой выбор на средних профессиональных учебных заведениях. Рейтинг популярности выбранных ими учреждений таков: политехнический колледж НГИИ - 35%; педагогический колледж – 30%; медицинский техникум – 7% и Норильский колледж искусств – 5%. Красноярские колледжи и техникумы выбрали 9% выпускников, в другие регионы за средним профессиональным образованием уехал 31% от числа закончивших школу.

Просмотров:146 Напомним, в 2017 году из норильских школ выпустился 1241 человек. 12% 11-классников остались учиться на территории Норильска, из них подавляющее число ребят (96%) поступили в Норильский государственный индустриальный институт, обеспечивающий кадрами наш промышленный регион; остальные - в филиалы вузов, имеющих прописку в Норильске.88% выпускников выбрали различные вузы страны. Примечательно, что рейтинг городов, куда поступают наши 11-классники, из года в год остается неизменным.В этом году 12% норильских детей от общего числа поступивших в вузы получили статус студентов в Санкт-Петербурге, 11,8% - в Красноярске, 7% - в Москве.23% ребят поступили в высшие учебные заведения других городов России, а именно: Екатеринбурга, Омска, Рязани, Смоленска, Оренбурга, Сочи, Перми, Тюмени и других крупных населенных пунктов. Около 1% выпускников подали документы и остались учиться в вузах за пределами России – в Азербайджане, Украине и пр.Довольно высокой в этом году выглядит цифра обучающихся на бюджетных местах: известно, что на бюджете оказалось 53% норильских детей; на платные отделения, соответственно, попали 47%.252 выпускника нынешнего года остановили свой выбор на средних профессиональных учебных заведениях. Рейтинг популярности выбранных ими учреждений таков: политехнический колледж НГИИ - 35%; педагогический колледж – 30%; медицинский техникум – 7% и Норильский колледж искусств – 5%. Красноярские колледжи и техникумы выбрали 9% выпускников, в другие регионы за средним профессиональным образованием уехал 31% от числа закончивших школу.