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21 сентября 2017, 13:22



Новоизбранные депутаты провели заседание первой сессии.

На первой сессии депутаты избрали председателя городского Совета. Им стал Александр Пестряков. Как и в прошлом созыве, должность его заместителя и председателя комиссии по бюджету и собственности занял Виктор Цюпко, комиссию по социальной политике по-прежнему возглавляет Владимир Бондарь, по законности и местному самоуправлению – Леонид Соломаха. В новом созыве единогласным решением парламентариев на должность председателя комиссии по городскому хозяйству назначен Дмитрий Карасев. Ранее он занимал пост начальника управления делами Норильского городского Совета депутатов. Имеет два высших образования по специальностям «юриспруденция» и «стратегический менеджмент». Парламентарии также утвердили обновленную структуру администрации города, которую возглавит глава Норильска.

Просмотров:193 В состав пятого созыва депутатского корпуса вошли представители четырех партий: 25 от «Единой России», пятеро – ЛДПР, трое – «Справедливая Россия» и двое от партии «Зеленые».На первой сессии депутаты избрали председателя городского Совета. Им стал Александр Пестряков. Как и в прошлом созыве, должность его заместителя и председателя комиссии по бюджету и собственности занял Виктор Цюпко, комиссию по социальной политике по-прежнему возглавляет Владимир Бондарь, по законности и местному самоуправлению – Леонид Соломаха. В новом созыве единогласным решением парламентариев на должность председателя комиссии по городскому хозяйству назначен Дмитрий Карасев. Ранее он занимал пост начальника управления делами Норильского городского Совета депутатов. Имеет два высших образования по специальностям «юриспруденция» и «стратегический менеджмент».Парламентарии также утвердили обновленную структуру администрации города, которую возглавит глава Норильска.